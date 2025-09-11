Televisión Avileña

Evalúa el MINCEX labor del Centro de Desarrollo Local en Primero de Enero

PorAriel González

Sep 11, 2025

La evaluación sistemática de los acuerdos adoptados en la visita del Ministerio de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Internacional en Ciego de Avila, a su dependencia en el municipio avileño de Primero de Enero y al Centro de Desarrollo Local, caracteriza la labor conjunta de estos órganos con productores violeteños.

En tal sentido Saida Williams Cabarroca, directora de Comercio Exterior en Ciego de Ávila, verificó que se trabaja por incorporar la miel melipona y sus producciones a la labor que realiza la Dirección de Regulaciones Técnicas y Calidad del MINCEX para su exportación.

Asimismo se evalúa el encadenamiento productivo, a partir de la cosecha de papa en la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez, con destino al consumo interno en USD, Mipymes, ZEDM, entre otros, y el potencial del mango para la exportación.

Se tiene en cuenta además la producción de carbón vegetal y su incremento en el territorio, así como la organización del programa de preparación para estimular el intercambio internacional con productos de la agricultura en la localidad.

Por otra parte se potencia, de conjunto con la Dirección Municipal de la Agricultura y la empresa agropecuaria local, el incremento de la siembra de ajonjolí y girasol para la obtención de aceite, teniendo en cuenta el proyecto que se desarrolla para tales fines.

Entre las novedades de estos encuentros se destaca la búsqueda de alternativas para ampliar la comercialización del motel dos palmas teniendo en cuenta la inclusión del comercio electrónico.

