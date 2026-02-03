Ciencia y evidencia al servicio de la salud ocular en Ciego de Ávila

El Teatro del Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Luaces Iraola se convirtió el viernes, 30 de enero, en el epicentro del conocimiento oftalmológico provincial al acoger la VII Jornada Provincial de Oftalmología “OftalmoÁvila 2026”, evento que reunió a especialistas, residentes, licenciados y tecnólogos en optometría y óptica, enfermeros y otros profesionales afines a la salud visual.

La jornada, organizada por el Capítulo Provincial de la Sociedad Cubana de Oftalmología en colaboración con el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud de Ciego de Ávila, tuvo como lema “Ciencia y evidencia al servicio de la salud ocular” con un programa científico de alto nivel académico.

Inteligencia artificial y actualización profesional

La actividad comenzó con una conferencia magistral sobre inteligencia artificial en la investigación y la oftalmología, impartida por la MSc. Mayra Cristina Quiñones Rodríguez, profesora e investigadora auxiliar y presidenta del Capítulo Provincial de la Sociedad Cubana de Medicina Familiar, quien abordó las potencialidades de esta tecnología emergente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares.

Según la MSc. Karyna Castro Cárdenas, especialista de segundo grado en Oftalmología, profesora e investigadora auxiliar y presidenta del Capítulo Provincial de la Sociedad Cubana de Oftalmología, la convocatoria “destacó la necesidad de actualización continua ante los avances diagnósticos, terapéuticos y tecnológicos en el campo oftalmológico, fue ampliamente atendida, asegurando un evento de alto nivel académico y científico”.

Queratocono pediátrico y formación quirúrgica

Dos simposios centraron la atención de los participantes durante la mañana. El primero, “Queratocono Pediátrico: de la evidencia a la práctica clínica”, presentó resultados preliminares del Proyecto Territorial sobre escala de riesgo de queratocono en pacientes pediátricos, así como estudios sobre progresión refractiva y queratométrica en niños amétropes, y la efectividad de los lentes de contacto en el queratocono pediátrico Grado I.

El segundo simposio, dedicado a la “Formación y desarrollo de habilidades clínico-quirúrgicas en Oftalmología”, abordó la superación profesional para la prevención de discapacidad visual en adultos desde la atención primaria, la detección temprana de la ambliopía en edad pediátrica y la formación de habilidades quirúrgicas para la cirugía de catarata.

Investigaciones que transforman la práctica clínica

La sesión de investigaciones en oftalmología permitió conocer ocho trabajos en curso o de inminente comienzo en la provincia, que abarcaron temas como diferenciación del glaucoma, factores de mal pronóstico en traumatismo ocular a globo abierto, efectividad de escalas de puntuación del trauma, caracterización de la úlcera corneal grave, factores de riesgo de catarata presenil y resultados del posoperatorio a largo plazo en pacientes con cirugía refractiva corneal por técnica LASIK.

ÂLa variedad y profundidad de los temas reflejaron el compromiso de la comunidad oftalmológica con la excelencia y la innovación en la atención ocular”, valoró la doctora Castro Cárdenas en su relatoría del evento.

Formación continua para la excelencia

En el aspecto formativo, previo al evento se llevaron a cabo cinco cursos y un taller, todos de carácter nacional, que abordaron temáticas desde una perspectiva integral combinando la Medicina Familiar y aspectos especializados en oftalmología. Estos espacios favorecieron el intercambio de conocimientos y habilidades para la práctica clínica.

La presidenta del Capítulo Provincial destacó que “se encuentra listo y próximo a iniciar un curso postevento dedicado a las úlceras corneales infecciosas, también con carácter nacional, consolidando así la continuidad del proceso de formación y actualización en el área”.

Karyna Castro Cárdenas enfatizó que “OftalmoÁvila 2026 cumplió con sus objetivos y se consolida como un espacio fundamental para la actualización de los profesionales de la salud visual en la provincia y el fortalecimiento de la atención oftalmológica basada en la evidencia y la innovación”.

La especialista expresó que “la experiencia adquirida y los conocimientos compartidos durante este encuentro fortalecerán las prácticas clínicas y promoverán una atención más eficiente y humanizada a la población”.

El evento concluyó con el agradecimiento a los comités científico y organizador, ponentes y participantes, al Consejo Provincial de Sociedades Científicas y al Hospital Provincial General Docente Antonio Luaces Iraola por la consagración y el empeño en su preparación.

Desde ya, la convocatoria está abierta para el Taller Provincial “Retos y perspectivas en la oftalmología pediátrica”, previsto para noviembre, y la VIII Jornada Provincial de Oftalmología “OftalmoÁvila 2027”, reafirmando el compromiso con la excelencia en la formación y atención en la salud visual de los avileños.

