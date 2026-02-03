Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Denunció Cuba en ONU-Viena nueva escalada de Estados Unidos

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 3, 2026

Cuba denunció en la sede de las Naciones Unidas en Viena la más reciente escalada de la política hostil del gobierno de Estados Unidos, al calificarla como un acto de agresión contra la nación antillana, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La declaración fue realizada por Karlen Regaiferos, segundo secretario de la Misión de Cuba, durante la 63ª sesión de la Subcomisión Científica Técnica de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (Copuos).

El diplomático vinculó la orden ejecutiva estadounidense, que amenaza con un bloqueo total a las importaciones de combustible, con el histórico cerco económico impuesto a Cuba, y señaló que estas medidas, junto con la inclusión de la Isla en la lista unilateral de “Estados Patrocinadores del Terrorismo”, constituyen el principal obstáculo para su plena participación en la cooperación espacial internacional.

En el debate general, Cuba reafirmó su compromiso con la defensa del espacio ultraterrestre como ámbito exclusivo para la paz, la colaboración internacional y el desarrollo sostenible, en beneficio de toda la humanidad.

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba

Convoca Micons a XV Feria Internacional de la Construcción

Feb 3, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Morón pone en marcha “Ruta Limpia”, un proyecto local para higienizar la ciudad

Feb 3, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Cuba Destacada

La dignidad de un pueblo no se puede bloquear

Feb 3, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Sociedad

CostÁvila  apuesta por la limpieza de la ciudad

3 de febrero de 2026 Mariesly Wong Morales
Ciego de Ávila Sociedad

Avilmat evalúa su gestión empresarial durante el año 2025

3 de febrero de 2026 Mariesly Wong Morales
Cuba

Convoca Micons a XV Feria Internacional de la Construcción

3 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Morón pone en marcha “Ruta Limpia”, un proyecto local para higienizar la ciudad

3 de febrero de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez