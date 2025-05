Con impacto positivo nuevo sistema de venta de medicamentos (+Video)

Ciego de Avila; Invasor

A dos meses de haberse implementado una nueva estrategia para la venta de medicamentos en las farmacias avileñas, es positivo el impacto que tiene en la población, al propiciar una distribución más equitativa y cerrar el paso a los coleros y al acaparamiento, entre otras ventajas.

Dulce Maria Fernández Martínez, directora general de la Empresa Provincial de Farmacias y Óptica, explicó que, en el tiempo transcurrido, se han aplicado encuestas y entrevistas a personas en las colas de las farmacias, para de ahí extraer lo positivo y lo negativo del programa y poder actuar en correspondencia.

Recordó que todas las unidades farmacéuticas del país están implementando el nuevo sistema, el cual consiste en la venta por consultorio de acuerdo con un cronograma. Cada 15 días, cuando se reciben los medicamentos, se informa a la población la fecha en que le corresponde comprar a cada consultorio de atención primaria de salud y una vez recibidos los productos, se hace la recepción en presencia de funcionarios de la comunidad como delegados y representantes de los gobiernos locales.

El paso siguiente es distribuir las medicinas por cada día de ventas, pues en algunos casos se agrupan dos consultorios en el mismo día, de manera que todas las jornadas tengan la misma cobertura de fármacos y no se agote el surtido en el primer día.

Fernández Martínez subrayó que hay que tener en cuenta la demanda, la cual, aun se mantiene insatisfecha, pues la industria farmacéutica no se ha recuperado del déficit de materias primas, no obstante, la mayoría de los avileños entiende y está satisfecho con el sistema, porque hay mayor organización en la cola y no son las mismas personas las que repiten en las adquisiciones.

Muchos pacientes de edad avanzada, dijo, reconocen como algo positivo haber podido comprar después de mucho tiempo, al cerrarle el paso a los coleros quienes, anteriormente, siempre eran los primeros cuando llegaban los medicamentos.

La directora general de la entidad argumentó que, con el nuevo sistema de venta, todos los días abrirá la farmacia con medicamentos. aunque tengan baja cobertura y no alcance siempre para todos.

Ante la duda de la población, reiteró a Invasor que, el programa especifica, dentro de los primeros seis días de entrada el fármaco, no se vende fuera del consultorio que corresponda, pero posterior a esa fecha se puede adquirir en cualquier farmacia que exista disponibilidad y las recetas de los galenos avileños tienen validez para los 10 municipios de la provincia

En el caso de las recetas emitidas por el cuerpo de guardia del hospital, que es un servicio de urgencia, estas pueden adquirirse en la farmacia situada frente al centro hospitalario. Si allí no existe, la empleada puede localizarlo en otra unidad.

Asimismo, las recetas emitidas por especialistas, deben tener, en la parte superior, el número del consultorio al que pertenece el paciente para que puedan comprarlas el día correspondiente a l mismo. Igual línea deben seguir los médicos que estén realizando otras funciones administrativas o políticas, en caso de emitir una receta.

Medicina natural y tradicional

La provincia cuenta con 84 fármacos en el cuadro básico de medicamentos naturales, entre los cuales destacan, por la alta demanda, los jarabes, lociones, cremas y melitos elaborados en los centros de producción que existen en los municipios.

Desde mayo del 2024 se incrementaron los precios y, aunque en un primer momento hubo cierto rechazo, en este minuto se venden de forma sistemática en todas las farmacias y llegan a representar el 79 por ciento de los ingresos de la empresa, acotó la directiva.

Explicó que, en abril, se recibió la primera vuelta de las almohadillas sanitarias de 2025, la cual mantiene su vigencia durante todo el año, por lo que de acumularse, pueden adquirirse todas juntas.

Tomado de Invasor