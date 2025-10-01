Concierto en La Habana reafirmará solidaridad con Venezuela

La Casa de las Américas anunció para mañana primero de octubre, a las cuatro de la tarde, un concierto de solidaridad con la Revolución Bolivariana y el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó Abel Prieto, presidente de esa institución cultural desde su cuenta en X.

El trovador Raúl Torres encabezará la cita, acompañado de invitados, en un programa que incluirá piezas de su repertorio y canciones dedicadas a líderes latinoamericanos, con el objetivo de reafirmar el respaldo a Venezuela y expresar rechazo a las acciones de carácter imperialista y fascista.

Torres, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, es autor de obras como “Candil de nieve”, “Se fue” y “Nítida fe”, así como de composiciones de carácter histórico como “Cabalgando con Fidel”, “El regreso del amigo” y “El último mambí”.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía y la estabilidad nacional, tras anunciar el presidente Maduro la consulta de un decreto de conmoción exterior, previsto en la Constitución, como medida preventiva ante amenazas externas, instrumento otorga facultades para movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, proteger infraestructuras estratégicas y activar planes de seguridad en caso de agresión.

En declaraciones recientes, el presidente legítimo y electo democráticamente Nicolás Maduro Moros denunció el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y convocó a la unidad nacional y a la movilización cívico-militar para garantizar la independencia y la integridad territorial.

La Casa de las Américas informó además que hoy, 30 de septiembre, a las tres de la tarde, se presentará el libro “Fidel y la causa palestina y árabe”, de Raúl Rodríguez Ramos, con prólogo de Wafica Ibrahim, en coedición con la editorial venezolana El Perro y la Rana.

El concierto de mañana se inscribe en la tradición de la institución de acoger actividades de respaldo a causas latinoamericanas y caribeñas, con repercusión en el ámbito cultural y político regional.

