Corazón que abraza

La segunda edición del Carnavalito Corazón, en Ciego de Ávila, volvió a latir fuerte en cada niño y adolescente que se sumó con entusiasmo y alegría a la festividad que organiza la empresa de eventos artísticos Latin Lullis Production y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

Con iniciativas propias los infantes desfilaron por toda la arteria principal del parque José Martí, con trajes multicolores, sancos, payasos, el acompañamiento de proyectos comunitarios y el movimiento de artistas aficionados del territorio.

En esta ocasión el proyecto Corazón realiza este carnavalito en homenaje al aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y eso se evidenció en cada letra, música y expresión corporal de niñas y niños que inundaron de arte este escenario.

La música tradicional campesina estuvo a cargo del grupo Los lindos del campo que lidera el instructor de arte Yeinier Delgado, la danza fue un deleite por parte de los proyectos Tejiendo Sueños, Únicos y brillantes, Pasos y Estilos, todos pertenecientes a la Casa de Cultura José Inda Hernández de la provincia avileña.

Los pequeños de casa y sus familiares, también fueron partícipe de esta jornada de celebración al compartir el escenario con el Guiñol Polichinela y su pequeña compañía, mediante juegos de participación y las travesuras de los payasos, quienes pusieron a prueba sus conocimientos adquiridos en clases.

El proyecto Corazón por un arte desinteresado y sanador logró su cometido, hacer vibrar de emoción a grandes y chicos, actividad que es recibida por un pueblo que asiste con expectativas superiores cada calendario y donde sus gestores se comprometieron en volver el próximo año para regalar mas sonrisas y cosas buenas a estos infantes.