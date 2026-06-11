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Impulsan acciones para recuperación ganadera en Morón

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jun 10, 2026

Directivos y trabajadores de la Empresa Pecuaria Genética Turiguanó, ubicada al norte del municipio avileño de Morón, impulsan múltiples acciones para la recuperación ganadera.

Estas se centran en mejorar la infraestructura de las diferentes unidades, lo que incluye el acondicionamiento de las áreas de pastos y el cuidado del personal obrero.

Destaca la construcción de viviendas para acercar a los decisores a los trabajadores de su radio de acción y al propio ganado, lo que minimiza los hurtos y garantiza la permanencia del personal para un control continuo de las labores.

Asimismo, trabajan en la recuperación de los molinos de viento y prevén instalar paulatinamente sistemas de energía fotovoltaica, como parte del suministro eléctrico a las diferentes áreas.

La empresa cuenta con unos 400 trabajadores —entre directivos, cuadros, especialistas, técnicos y obreros— vinculados directamente a la ganadería y a los procesos productivos, con la responsabilidad de proteger a los más de 4 000 animales que conforman el hato.

Tomado de Radio Morón

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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