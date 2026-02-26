Corazón y medallas: Ciego de Ávila celebra las seis décadas del Inder

La familia del deporte avileño festejó el 65 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en la Sala Techada Giraldo Córdoba Cardín.

El evento, presidido por Yuslaiby Borges González, miembro del Buró Provincial del Partido, tuvo lugar en la sala techada Giraldo Córdova Cardín y reconoció el trabajo de los trabajadores destacados del sector.

En una combinación de cultura y deporte, Ernesto Marrero Vega, secretario general del sindicato en la provincia, entregó la distinción «José Rafael María de Mendive» a un grupo de trabajadores con resultados relevantes alcanzados en las actividades docente, educativa, científico-pedagógica y deportiva.

También se hizo entrega de la medalla Juan Tomás Roig, por su consagración y relevante aporte al desarrollo de la ciencia y la educación, a Inevis Corría Pérez, Lourdes Díaz Scull, Abel Alexy Remón García y Analiesse González Rodríguez.

Con motivo del 65 aniversario del Inder y en reconocimiento a la estrecha colaboración mantenida a lo largo de estas seis décadas, los organismos e instituciones de la provincia procedieron a la firma de convenios bilaterales de trabajo.

Tres unidades e instalaciones emblemáticas del Inder en la provincia fueron homenajeadas por su contribución al sector: el estadio José Ramón Cepero, la Escuela Provincial de Softbol y la Unidad de Aseguramiento y Apoyo.

Yunier Valdivia Rodríguez, director provincial de Deportes, tuvo a su cargo las palabras centrales del acto, en las que reafirmó el compromiso con la Revolución para que el deporte continúe siendo una herramienta de inclusión y desarrollo, y un espacio donde todos los avileños puedan encontrar oportunidades para crecer y superarse.

El acto por el 65 aniversario de la creación del Inder en Ciego de Ávila también rindió homenaje a la figura del comandante en jefe Fidel Castro, artífice del movimiento deportivo cubano.