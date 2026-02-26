Décima Cuerda ya viene en camino

Vuelve a predios avileños un evento que reverencia la tradición artística más hermosa de la ciudad de los portales y los jóvenes son sus protagonistas

El sistema de la cultura en Ciego de Ávila se prepara para celebrar la tercera entrega del Encuentro nacional Décima Cuerda, evento que se consolida como uno de los más jóvenes espacios de promoción y preservación de la música campesina cubana.

La programación de esta tercera edición, que se desarrollará los días 28 de febrero y 1 de marzo, trata de mantener la estructura que ha caracterizado al encuentro: actividades matutinas en espacios comunitarios como el Café Barquito y sesiones vespertinas en instituciones culturales de peso como la UNEAC y la Casa de la Décima. El sábado 28 contempla la presentación del Grupo Son Armonía junto a niños de la Casa de la Décima, seguida de la tradicional «Controversia es Guerra» con destacados poetas como Edel Pedroso, Antonio Ramírez, Rainer Nodal y Yudianny Barrera, entre otros.

El domingo 1 de marzo continúa con la presentación del Grupo Décima Cuerda y el Conjunto Campo Lindo, demostrando el compromiso del encuentro con la formación de nuevas generaciones. Este aspecto resulta crucial en un contexto donde la AHS avileña ha apostado por «atrapar a los que están» desde el arte más tradicional, frente a las tendencias tecnológicas que enajenan y las influencias culturales foráneas.

El respaldo institucional ha sido determinante en la consolidación de este evento. La colaboración entre la empresa Musicávila, la UNEAC, el sistema de la cultura local y las autoridades del partido y gobierno ha permitido que Décima Cuerda trascienda sus orígenes juveniles para convertirse en una cita de proyección nacional. Como señalaron sus organizadores a Invasor tras la segunda edición: «Cuando se les pone el corazón a las cosas el resultado no puede ser menor».

El 3er Encuentro Nacional Décima Cuerda se presenta así como una celebración de la cubanía más genuina, donde la décima, el punto guajiro y el repentismo demuestran su vigencia entre públicos de todas las edades. En tiempos donde la globalización amenaza con homogeneizar las expresiones culturales, este encuentro avileño se erige en defensa de las raíces, prueba de que los jóvenes cubanos también aman su tradición cuando se les ofrecen espacios auténticos para disfrutarla y practicarla.

Este proyecto, nacido desde la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en territorio avileño, representa un esfuerzo decidido por mantener vivas las tradiciones del punto cubano, el repentismo y la décima improvisada —expresiones declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2017.

Aunque en realidad no ha llovido mucho desde el primer encuentro celebrado del 23 al 25 de febrero de 2024, dedicado a los poetas Armando Alfonso Padilla y Alejo Alfonso, y al segundo aniversario del proyecto homónimo; lo cierto, es que ha ganado en popularidad e importancia.

La segunda edición, realizada en febrero de 2025, consolidó el evento como referente nacional, convocando a decimistas, tonadistas y músicos de varias generaciones en un ambiente de «buenas vibras, juventud y generaciones anteriores fundidas en un abrazo respetuoso», según testimonios de sus organizadores.

