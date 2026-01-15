CTC avileña prepara su 87 cumpleaños

Aunque queda mucho por hacer en sus funciones para afiliar, representar y estimular a los trabajadores, los sindicalistas de Ciego de Ávila ubicaron a esta provincia entre las más destacadas al cierre del 2025, incentivo para celebrar el aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Logró la organización un mayor completamiento de su plantilla de cargos, crecimiento en el sector no estatal y más aportes patrióticos en el orden financiero, acicates para responder al llamado de fortalecer la vida orgánica en la política de cuadros, la ideología revolucionaria y la batalla por la recuperación económica, tareas que requieren de un sindicato más fuerte, unido y preparado.

Para impulsar esos objetivos, se inició en el territorio el movimiento político emulativo Latido 87, “el nombre más apropiado”, opinó Yuniel Espinosa Reyes, miembro del Secretariado Provincial de la CTC.

Argumentó que: “es símbolo de vida, tiene conexión emocional y orgánica con la base, integración del legado histórico con el presente, representación de la misión en las batallas ideológica y económica, capacidad de movilización y otros valores potenciados por la clase obrera cubana en homenaje a nuestra organización en su aniversario 87 el próximo día 28”.

Dijo que cuentan con una campaña comunicacional y un programa de actividades, entre las cuales mencionó la colocación de vallas y pancartas en centros de trabajo, la divulgación de historias de vida de trabajadores con más de 40 años en el quehacer de la CTC, entrevistas por los medios de comunicación a innovadores y secretarios generales de los sindicatos, y el acto provincial con motivo de los 87 años de la fundación de la central obrera.

A propósito de la emulación en el recién finalizado año, Espinosa Reyes informó que el Comité Municipal de la CTC de Ciro Redondo sobresalió por su integralidad, seguido por el de Venezuela y Baraguá en los indicadores de eficiencia de la política de cuadros, la sindicalización y la cuota sindical, en cuyas gestiones también resultaron los más destacados los buroes provinciales de los Sindicatos de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca; del Comercio, la Gastronomía y los Servicios; de la Construcción; y de Energía y Minas.

Tomado de Trabajadores