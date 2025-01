¿Cuál ha sido el impacto de las medidas anunciadas por la Administración Biden respecto a Cuba? (+video)

La emisión de la Mesa Redonda de este miércoles analizó las recientes medidas anunciadas por la Administración Biden sobre Cuba, que incluyen la salida del país de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, y su repercusión internacional.

La subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Johana Tablada de la Torre, dijo que “son decisiones muy tardías, demoradas, pero son importantes”.

Tablada afirmó que el pueblo cubano ha acompañado el reclamo sostenido por el Gobierno y entidades nacionales, y por Gobiernos de otros países, que se han sumado a la causa de que Cuba sea excluida de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, porque es una de las medidas adicionales al bloqueo más dañinas.

“El alcance de estas medidas, como dice la declaración de Cuba, es limitado, pero positivo e importante, y no se puede soslayar la influencia directa que tiene” sobre la economía y la vida en el país, señaló.

La alta funcionaria explicó que excluir a Cuba de la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo mejoraría el acceso a las instituciones y a servicios financieros internacionales que le son negados.

La inclusión del país caribeño en la lista obstaculizó sus depósitos, pagos, transacciones, créditos y todo movimiento de activos en cualquier moneda.

“Un cambio como el que se anuncia, de hacerse efectivo, inmediatamente mejoraría esa situación para toda la población cubana, para las entidades y servicios públicos, las instituciones del Estado, el sector privado y cooperativo”, comentó Tablada.

Agregó que las compañías que rehúsan comerciar con Cuba debido a que sus abogados y bancos les recomiendan no hacer transferencias ni operaciones comerciales como consecuencia de la presencia de Cuba en la lista, tendrían también algún alivio.

La subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos del Minrex precisó que hay medidas del bloqueo que afectan considerablemente el sistema financiero cubano y la lista multiplica sus efectos por el nivel de escrutinio y persecución que implica.

“Puede ser una herencia, el premio internacional que gane un artista, absolutamente cualquier cosa, porque también afecta el comercio, la inversión; provoca espanto en las personas que se interesan por un proyecto en la cartera de negocios de Cuba”, dijo y abordó las afectaciones en el sector de los viajes.

“Hay 41 países que pueden hacer turismo a Estados Unidos sin necesidad de ir a un consulado estadounidense y pedir visado [visa ESTA]”, dijo.

La alta funcionaria recordó que poco después de la inclusión de Cuba en el listado del Departamento de Estado se aprobó una norma que establece que si una persona visita los países que están en esa lista se le elimina el ESTA.

“El turismo de Europa, un turismo tradicional muy importante para Cuba, se vino abajo. Esa medida también afectó a los cubanos residentes en el exterior que tienen pasaporte de otros países”, destacó.

“Eso cambiaría y cambia con el anuncio del martes”, afirmó.

Al recalcar los efectos nocivos de estas medidas de la Administración estadounidense en el sector de viajes en Cuba, recordó que en el momento en que se prohibieron las visitas de los cruceros a Cuba, había 800 000 reservaciones pagadas en los barcos que navegaban a puertos cubanos.

Tablada apuntó que las medidas anunciadas por la Administración Biden “no tocan la persecución del combustible, no afectan la persecución de los acuerdos de cooperación médica internacional de Cuba ni el bloqueo en su conjunto. Cuba no va a poder comprar ningún producto que tenga más de 10% de componentes estadounidenses, no va a poder exportar sus productos a Estados Unidos, va a ser castigada con precios poco preferenciales en productos como el níquel”.

Informó también que las medidas entran en vigor en 45 días.

La subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos del Minrex recordó que el waiver del Título III se renueva cada seis meses.

“Hemos luchado mucho por que Cuba fuera excluida de la lista y consideramos que esto es un logro no solo del país, sino de muchos Gobiernos, organizaciones de solidaridad, cubanos residentes en el exterior, organizaciones humanitarias y religiosas e importantes personalidades”, declaró.

Según Tablada, desde la promulgación del Título III de la ley Helms-Burton, considerado un “engendro legal”, ha habido un amplio debate sobre su violación del derecho internacional y su posible inconstitucionalidad según los preceptos del propio sistema legal estadounidense

En sus palabras, “hasta 2019 no se aplicó ninguna de las disposiciones de la ley”, lo que refleja la falta de efectividad de estas medidas. La funcionaria también subrayó que el capítulo dedicado a intimidar a inversionistas y castigar a quienes deseen participar en el desarrollo económico de Cuba es particularmente problemático.

“Esas medidas de castigo, que incluyen restricciones en visas, han sido ignoradas por los presidentes Trump y Biden, quienes no han detenido esta barbaridad que atenta contra la ley internacional”, afirmó.

La alta funcionaria del Minrex destacó la audacia del Título III al pretender imponerse extraterritorialmente, lo que ha llevado a muchos países a establecer leyes antídoto para protegerse. “Esto ha generado un clima de temor entre las empresas extranjeras hacia Estados Unidos”, comentó.

A pesar de que se han presentado más de 40 demandas bajo esta ley, “casi todas han sido perdidas en tribunales estadounidenses por los demandantes”, lo que evidencia las fallas inherentes tanto en la ley como en el Título III.

Sin embargo, Tablada consideró como una buena noticia la suspensión de la posibilidad de seguir intimidando a empresarios extranjeros interesados en hacer negocios con Cuba. Además, se deroga un memorándum de 2017, que fue una de las primeras medidas adoptadas por Trump y que estableció un tratamiento diferente para Cuba en términos de objetivos y respeto a su soberanía.

“Si bien la eliminación del memorándum no acaba con todas las medidas asociadas a la sombría política que establece, sí se elimina la lista restringida”, aclaró Tablada. No obstante, advirtió que cada medida tiene su propia vida y está sujeta a decisiones políticas presidenciales equivalentes.

Al intervenir en el programa televisivo, Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, periodista y analista de temas internacionales, comentó que durante las 24 horas transcurridas desde los anuncios de Biden se percibe “una polaridad en las formas de recibir la noticia”.

Por un lado, hay un grupo de gobiernos, instituciones, políticos, intelectuales, movimientos de solidaridad con Cuba, que se alegran, pues “este ha sido un reclamo durante años”, y, por otro lado, está el clúster anticubano, que se ha manifestado “de manera oportunista”. También están los cubanos residentes en Estados Unidos que ven esto como “una oportunidad para un mayor acercamiento con sus familiares en la isla”.

Recordó que el tema de la lista de países patrocinadores del terrorismo ha sido históricamente una motivación política, “eso es algo que debe quedar claro”. “La primera vez que Cuba fue incluida en esta lista que hace unilateralmente el gobierno de Estados Unidos, sin básicamente ningún argumento, se remonta al año 1982, durante el gobierno de Ronald Reagan.

“Cuando Barack Obama anuncia su decisión de sacar a Cuba de la lista, en pleno proceso de negociaciones, lo hace pensando en el impacto que iba a tener. Obama iba a la Cumbre de las Américas en Panamá y obviamente quería llegar no como había llegado a la cumbre anterior de Cartagena de Indias, donde Hugo Chávez le regaló aquel libro de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Él quería tener un impacto político.

“Luego, Donald Trump, en los últimos días de su mandato, nos vuelve a incluir en la lista, con las consecuencias que conocemos.

“Joe Biden, a solo seis días de retirarse de la Casa Blanca, toma la decisión de volver a sacar a Cuba de ese listado”, recontó Legañoa.

El periodista opinó que el tema “ha sido una herencia que se han estado dejando unos a otros, démocratas a republicanos, lo cual refuerza la matriz de que ellos han jugado con ‘la papa caliente’, o sea, que los temas más complicados los dejan para el último par de semanas en el gobierno”.

Recordó que el gobierno de Trump utilizó el pretexto del vínculo de Cuba con los guerrilleros colombianos para volver a incluir al país en la lista y “en eso Iván Duque le hizo la comparsa”. “Cuba ha sido garante del proceso de paz de Colombia y entre sus funciones debía acompañar el traslado de los guerrilleros, era algo que se conocía”.

Comentó que aun cuando la decisión de Biden pueda ser revocada por la nueva administración, ya que se trata de una decisión ejecutiva, esto sería un proceso que lleva tiempo.

En los minutos finales de la Mesa, Johana Tablada de la Torre, subdirectora de la Dirección General de EE.UU. del Minrex, se refirió a qué se puede esperar y qué consecuencias podría tener esta decisión tardía del presidente Biden.

“La decepción con el comportamiento que ha tenido el Gobierno de Biden con Cuba, la hemos compartido en otras ocasiones”, dijo y agregó que “habrá que ver cuál es el guion y cuáles son los tiempos” que manejará la próxima administración.

“La lista de Estados patrocinadores del terrorismo ya sabemos que es una lista que se elabora como mecanismo de coerción económica, política, y no basada en hechos comprobados, sino basada en posiciones políticas”, subrayó.

Agregó que la maquinaria mediática ya ha comenzado a trabajar, reflotando temas como los supuestos ataques acústicos a diplomáticos de EE.UU. en La Habana, y dijo que “la verdad es que nadie en Cuba se hace ilusión con el presidente electo, tampoco nos hacemos ilusiones con el entorno”.

“¿Por qué estas medidas y por qué ahora? Bueno, las medidas son el reflejo más claro de que la política aplicada hacia Cuba, de máxima presión -como la bautizaron John Bolton, Mike Pompeo, Marco Rubio y Mauricio Claver Carone-, que esta política de medidas coercitivas extremas, no ha logrado hacer avanzar el interés principal de Estados Unidos respecto a Cuba, que siempre ha sido derrotar a la Revolución”.

Según Tablada, “no se puede soslayar algo que supuestamente entra en contradicción con la agenda de Trump, y es que la máxima presión sí ha provocado carencias y sufrimiento en el pueblo cubano, y también ha logrado provocar un flujo migratorio hacia EE.UU. significativo en los últimos años, que no tiene precedentes”.

Recordó que “a pesar de su carácter limitado, se trata de una decisión en la dirección correcta y en línea con el sostenido y firme reclamo del Gobierno y el pueblo de Cuba”, pero subrayó, “el bloqueo sigue ahí, por lo tanto, la lucha continúa”.

Tomado de Cubadebate