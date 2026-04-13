Amplía el CNIC su exitosa cartera de productos naturales

El Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) dio a conocer los avances obtenidos en la evaluación clínica de nuevos y tradicionales productos naturales dirigidos al tratamiento posictus y de enfermedades dermatológicas, entre otras, durante los habituales intercambios del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos para temas de salud.

La Doctora en Ciencias Sarahí Mendoza Castaño, directora de Investigación, Desarrollo e Innovación del centro, presentó los resultados del ensayo clínico para evaluar la eficacia del empleo del policosanol, ingrediente activo del icónico PPG, desarrollado por el CNIC a fines de los años 80 del pasado siglo, combinado con la aspirina (ASA) de 81 miligramos en el tratamiento del deterioro cognitivo en pacientes que han sufrido ictus isquémico.

«Con este estudio demostramos por primera vez que la terapia a largo plazo con policosanol de 20 milígramos y una dosis de ASA de 81 miligramos por día, mejora tanto la recuperación funcional como el deterioro cognitivo posresidual en pacientes que han sufrido un ictus isquémico», afirmó el Doctor en Ciencias Javier Sánchez López, del Centro de Neurología y Neurocirugía.

«Es, afirmó el renombrado neurólogo, un resultado prometedor, y estamos preparándonos para en el futuro emplear esta terapia en el parkinsonismo vascular, porque, explicó, el policosanol protege el árbol vascular, por tanto, en cualquier patología en la que haya un daño de este tipo, su efecto va a ser favorable. Esa es la idea que tenemos y los resultados han sido alentadores en este primer estudio».

La presentación de los nuevos resultados científicos del CNIC incluyó, también, un estudio sobre la eficacia de la terapia combinada de crema de aceite de girasol ozonizado (AGO) y jabones AGO, azufre o azufre y AGO, respectivamente, en pacientes con determinadas afecciones dermatológicas.

Particular atención generaron los estudios sobre la eficacia y seguridad del jabón dermatológico y la crema AGO en pacientes con acné, en el que participaron 75 personas de ambos sexos, cuya edad promedio fue de 24 años, distribuidos en tres grupos, en uno de los cuales se empleó la terapia con jabón dermatológico AGO, en otro la crema AGO y en el tercero la terapia combinada.

Mendoza Castano explicó que en todos los grupos hubo curación clínica y mejora de los puntajes de evaluación y calidad de vida, y son los efectos de la terapia combinada mejores que las monoterapias con jabón o crema. Los estudios con estos productos continuarán, a fin de confirmar los resultados con un mayor tamaño muestral y tiempo de tratamiento.

Los especialistas del CNIC, además, presentaron una evaluación de la eficacia y la seguridad del empleo del jabón dermatológico AGO y una crema antinflamatoria de alcoholes en pacientes con dermatitis crónica. Los resultados, actualmente en procesamiento, se muestran promisiorios, lo mismo que el que versa sobre los efectos, la seguridad y la tolerabilidad del uso de la ozonoterapia rectal en pacientes con sintomatología articular, posterior a la fase aguda del chicungunya.

Díaz-Canel ponderó los resultados que sigue teniendo el CNIC, institución fundada en 1965 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y que se ha ganado el mérito de ser el núcleo fundacional de las instituciones científicas creadas por la Revolución, primero como polo científico y hoy como BioCubaFarma.

Tomado de Juventud Rebelde