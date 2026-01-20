¿Cuba está en “estado de guerra”?

Otra campaña mediática contra Cuba se ha desatado en las redes sociales y en medios de desinformación en las últimas horas con el propósito de crear confusión y convulsión en la isla caribeña, tras amenazas recientes del jefe del régimen de EE. UU., Donald Trump.

La nueva cruzada comunicacional se empeña en reiterar que la mayor de las Antillas fue declarada en “estado de guerra” por su Consejo de Defensa Nacional, y particularmente por el presidente Miguel Díaz-Canel, en una reunión el pasado sábado, la cual coincidió con una jornada de preparación en todo el país con el objetivo de estar listos para enfrentar un posible ataque enemigo.

Lo que no han dicho los perversos adversarios de Cuba en las redes y en sus libelos es que el decano archipiélago, desde hace mucho tiempo, celebra programadamente, casi todos los años, encuentros del Consejo Nacional y días de la defensa.

Esas actividades, en las que participan militares y civiles, forman parte de la estrategia de la Guerra de Todo el Pueblo que creó el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, frente a las continuas amenazas de una eventual intervención castrense de Washington.

Las sucesivas administraciones de la Casa Blanca, desde el mismo inicio del proceso revolucionario encabezado por Fidel el 1 de enero de 1959, han organizado, orquestado y materializado acciones bélicas de todo tipo contra la nación caribeña.

Recordemos, entre otras tantas, la invasión mercenaria por Playa Girón (Bahía de Cochinos), en 1961, la Crisis de los Misiles, en 1962, los frustrados atentados a Fidel, y hechos criminales como la voladura con bombas en pleno vuelo en Barbados, en 1976, de un avión de Cubana de Aviación, que provocó la muerte a 73 inocentes pasajeros.

Es imposible en un artículo, e incluso en libros, relacionar todos los actos terroristas perpetrados por Washington contra la isla en 67 años de Revolución, incluidas sus embajadas, hoteles y hasta un círculo infantil.

El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro, y entre sus principales blancos estuvieron cubanos que formaban parte de la seguridad personal del mandatario.

En esa criminal acción murieron 32 hijos héroes de la patria de Fidel, luego de un intenso combate desigual en el que demostraron coraje y valentía, por lo que merecieron el homenaje póstumo de miles y miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños en la sede del Ministerio de Defensa de La Habana.

A quienes desinforman y manipulan hay que rememorarles una vez más que los cubanos no se dejan engañar con mentiras y manipulaciones, además están acostumbrados a enfrentar al poderoso imperio del norte, al que, por cierto, ha derrotado en no pocas ocasiones.

Qué peor guerra, que clasifica como genocidio según las normas internacionales, es el criminal y arreciado bloqueo económico, comercial y financiero que le impone EE. UU. a Cuba desde hace más de seis décadas, y su pueblo lo continúa venciendo.

Ah, y claro que el Consejo Nacional de Defensa de la mayor de las Antillas seguirá reuniéndose, y se celebrarán las jornadas de preparación para la protección del país, en momentos en que el régimen de Trump parece apostar por una peligrosa conflagración mundial.

Tomado de Trabajadores