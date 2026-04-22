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Danzar en casa: homenaje a danzas populares y a Ada Mirta Cepeda

PorMariesly Wong Morales

Abr 21, 2026

Con un enfoque inclusivo, participativo y transformador, tendrá lugar la cuarta edición de Danzar en casa, evento dedicado a las danzas populares.

La cita incluirá el maratón danzario más largo que se realice en el país, programado para el próximo 29 de abril, Día Internacional de la Danza.

Así se dio a conocer en conferencia de prensa con la presencia de Lupe Díaz Beracierto (gestora del evento), Nathaly Dueñas (asesora), además de Mariana Rodríguez Muñoz y Lian Díaz —directora de la Dirección de Cultura Provincial y presidente de las Artes Escénicas, respectivamente—.

El encuentro rendirá homenaje a Ada Mirta Cepeda, destacada artista del folclor cubano, y contará con la participación confirmada del Ballet Contemporáneo de Camagüey como compañía invitada.

Uno de los pilares de esta edición es la inclusión, con propuestas de “danza inclusiva” y el transformismo como expresión artística. También se abrirán espacios científicos y académicos para reflexionar sobre el papel de la danza en la comunidad.

En el plano artístico-social, se presentará el proyecto sociocultural Corazón, liderado por Lupe Díaz Beracierto, con el protagonismo de la Compañía Polichinela y de la pequeña Compañía Polichinela, cuyo sello es un arte desinteresado, sanador y profundamente humano.

Los organizadores invitan a abrir el diapasón para recibir diversas manifestaciones dancísticas.

 

En total participarán 11 compañías danzarias adultas y 5 compañías infantiles.

La cita reafirma a Ciego de Ávila como un punto de encuentro para la danza popular, la memoria folclórica y la creación colectiva sin exclusiones.

Escrito en colaboración con Yasel Díaz Drago

 

Por Mariesly Wong Morales

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