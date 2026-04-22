Instalan sistemas fotovoltaicos en centros de Salud Pública de Majagua

Sistemas solares fotovoltaicos de 2 kilovatios de potencia se instalan en diferentes instituciones de la Salud Pública en el municipio avileño de Majagua, como parte de la estrategia para garantizar servicios vitales en medio de la crisis energética que atraviesa el país.

Entre los centros beneficiados con el montaje de estos equipos se encuentran el hogar materno, las dos casas del abuelo del municipio y la policlínica «Doña Emilia González Echemendía», con sede en la cabecera municipal.

Reynel Hernández Inereryti, director municipal de Salud, declaró que, con la puesta en marcha de estos paneles, la población sentirá un alivio, pues podrá recibir los servicios complementarios que antes no podían realizarse por falta de electricidad o de combustible para encender el grupo electrógeno.

«De igual manera, el hogar materno y las casas del abuelo serán beneficiados debido a que la cocción de los alimentos se hará con electricidad, con la ventaja de poder conservarlos en refrigeración. Además, los abuelos y las embarazadas podrán disfrutar de los ventiladores, ver la televisión y hasta recargar —en el caso de las gestantes— las lámparas y los ventiladores».

La instalación de estos equipos generadores de energía no solo garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales, sino que también reduce la dependencia de combustibles fósiles y genera un ahorro significativo para los centros beneficiados.

Según Juan Armando Pérez, jefe de la unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Salud en el territorio, uno de los logros principales es el ahorro presupuestario, pues al año tenían gastos superiores a los 477 000 pesos en la compra de carbón vegetal para la cocción de los alimentos, y un consumo de más de mil litros de petróleo para el funcionamiento del grupo electrógeno.

El montaje de estos sistemas solares en instalaciones de la Salud forma parte de un programa gubernamental de contingencia destinado a proteger servicios vitales y de urgencia tanto en hogares asistenciales como en policlínicos.

Con la energización fotovoltaica en varios centros de la Salud, el municipio de Majagua da un paso significativo hacia la sostenibilidad energética de ese sector, al tiempo que garantiza el bienestar del personal sanitario y de la población, en medio de las complejas condiciones socioeconómicas que atraviesa la isla, derivadas del cruel bloqueo impuesto por Estados Unidos.