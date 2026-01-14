Debe ser este el siglo de la muerte del colonialismo

Reivindicar la decisión de los pueblos de enfrentar la agresión imperialista y sus ansias de dominio y colonización, a sabiendas de que los tiempos de la esclavitud han quedado en el pasado, fue la primera acción de los delegados de más de una veintena de países que asisten al Congreso Internacional «A 60 años de la Tricontinental: contexto, impacto, legado y futuro», que tiene lugar entre el 12 y el 14 de enero, en la capital cubana.

Con la certeza –plasmada en la Declaración política de la cita– de que debe ser este el siglo de la muerte definitiva de todas las nuevas formas de colonialismo, inició este encuentro fundamental, en el que, además, se denunciaron las recientes amenazas de Donald Trump a Cuba y se elevó el respaldo al pueblo y el Gobierno venezolanos, tras las agresiones perpetradas contra su soberanía y estabilidad.

La idea inicial de este evento –en el que intervienen cerca de 200 investigadores, académicos, activistas y representantes de movimientos sociales– era celebrar las seis décadas de la Conferencia Tricontinental, llevada a cabo en La Habana en 1966, en la que participaron figuras como Salvador Allende, Amílcar Cabral y Cheddi Jagan. Sin embargo, en el contexto actual, trasciende ese objetivo. La pretensión es levantar los ánimos de la solidaridad mundial y, sobre todo, del Sur Global contra el imperialismo, explicó Par Kumaraswami, presidenta del comité organizador del Congreso.

Hoy hace más falta que nunca el espíritu de aquella Conferencia Tricontinental, aseguró Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas, en las palabras inaugurales. Estamos en un momento de gravísimo peligro, ya que el imperio actúa desbocado, frenético ante su pérdida de hegemonía en un mundo multipolar, señaló. En ese sentido, llamó a defender el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y nuestra historia, «lo que hemos sido».

La ceremonia estuvo presidida por Rolando Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido; Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos; Reynaldo Velázquez, viceministro de Educación Superior y Miriam Nicado García, miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, y rectora de la Universidad de La Habana.

Tomado de Granma