Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Declaración de la Central de Trabajadores de Cuba

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Dic 23, 2025

Nuestra América, como la llamó el Héroe Nacional José Martí en su célebre ensayo de enero de 1891, vive momentos cruciales con las groseras amenazas y acciones de la actual administración norteamericana en contra de la República Bolivariana de Venezuela, situación que se agrava con el retorno al poder de la derecha y la ultraderecha en países como Bolivia, Argentina, Ecuador o Chile, hasta hace poco con gobiernos progresistas.

Blandiendo su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y del “Corolario Trump”, que reivindica la nefasta Doctrina Monroe, y con una arrogancia sin par, el presidente yanqui recién impuso un
bloqueo naval a la patria del Libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez, exigiendo que le sean “devueltos” a los Estados Unidos el petróleo, tierras y riquezas mineras, como si fueran de su propiedad, cuando su legítimo dueño es el pueblo de la nación sudamericana.

Violando el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, quebrantando la condición de América Latina y el Caribe, como Zona de Paz, el gobierno estadounidense levantó falsos
argumentos de luchar contra el tráfico de drogas y acumuló en el Mar Caribe, frente a las costas venezolanas, a la mayor flota militar desde los tiempos de la criminal invasión a Panamá, en
diciembre de 1989.

Con esa fuerza se dedicó previamente a ejecutar extrajudicialmente en alta mar a supuestos narcotraficantes para luego, en acto de piratería y terrorismo marítimo, el 10 de diciembre asaltar a
un buque petrolero en aguas internacionales con el fin de robarse su cargamento, creando un muy peligroso precedente en detrimento del libre comercio internacional y la libertad de navegación entre naciones soberanas, que daña a la comunidad internacional en su conjunto, incluyendo a Cuba.

Esas acciones son la antesala a una agresión militar directa a Venezuela, con el afán no solo de destruir a la Revolución bolivariana y chavista, sino además alcanzar la ansiada derrota de la
Revolución Cubana y las ideas de su líder histórico Fidel Castro Ruz, el objetivo declarado sin rodeos por el secretario de Estado, Marco Rubio, al `periódico New York Times.

Ante la gravedad de la situación, la Central de Trabajadores de Cuba, los Sindicatos Nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), condenamos enérgicamente las
amenazas y actos del fascistoide Donald Trump y su gabinete de millonarios, que ven en Venezuela el gran botín por donde impulsar la restauración de América Latina y el Caribe como su patio trasero, condición que comenzó a desmoronarse con el triunfo de la Revolución Cubana y recibió el tiro de gracia con la constitución del ALBA-TCP y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

También hacemos un llamado a todos los pueblos del mundo, en particular al de los Estados Unidos, mayoritariamente en contra de la pretendida agresión militar de su gobierno contra Venezuela; a las organizaciones de sindicales, gremiales y de solidaridad, a rechazar esa intención por su total ilegitimidad y las graves consecuencias que tendrá para la seguridad y la estabilidad en la región, más necesitada de concentrarse en resolver acuciantes retos económicos, sociales y ambientales.

Recordamos que la región de América Latina y el Caribe fue proclamada como Zona de Paz por todos los jefes de Estado y Gobierno de la región, en la II Cumbre de la CELAC, celebrada en La
Habana, en 2014, la cual mantiene plena vigencia.

En esta hora crucial, volvemos a José Martí y su ensayo “Nuestra América”: “(…) ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de
la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.»

La Habana, 18 de diciembre de 2025.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Destacada Internacionales Noticia

Cuba acusa a EE.UU. de piratería marítima contra Venezuela en el Caribe

Dic 23, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Patrimonio vivo: Ciego de Ávila honra su memoria en la Gala Ornofay 2025

Dic 23, 2025 Damian Betanzos Hernández
Cuba Destacada

Retornan a Cuba 128 migrantes irregulares devueltos por las autoridades estadounidenses

Dic 23, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Destacada Internacionales Noticia

Cuba acusa a EE.UU. de piratería marítima contra Venezuela en el Caribe

23 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Patrimonio vivo: Ciego de Ávila honra su memoria en la Gala Ornofay 2025

23 de diciembre de 2025 Damian Betanzos Hernández
Cuba Destacada

Retornan a Cuba 128 migrantes irregulares devueltos por las autoridades estadounidenses

23 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Declaración de la Central de Trabajadores de Cuba

23 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila