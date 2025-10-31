Defensa Civil decreta Fase Recuperativa para Santiago de Cuba y Granma

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil informa que, a partir de las 11:00 horas de hoy, se establece la Fase Recuperativa para las provincias de Santiago de Cuba y Granma, tras evaluarse las condiciones favorables para el inicio de las labores posteriores al paso del huracán Melissa.

No obstante, se mantiene la Fase de Alarma Ciclónica en los municipios granmenses de Rio Cauto y Cauto Cristo, debido a la persistencia de una situación hidrológica compleja y la continuidad de las acciones de protección a la población en dichas localidades.

Por su importancia, reproducimos la Nota Informativa del Estado Mayor de la Defensa Civil:

NOTA INFORMATIVA No. 7 DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL SOBRE EL HURACÁN MELISSA

31 de octubre de 2025, 10:00 horas

Teniendo en cuenta que las provincias de Santiago de Cuba y Granma, se encuentran en condiciones para iniciar las tareas de la etapa de recuperación, se decidió a partir de las 11:00 horas de hoy, establecer la FASE RECUPERATIVA para ambos territorios.

En el caso de la provincia Granma, mantener en la FASE DE ALARMA CICLÓNICA, los municipios de Rio Cauto y Cauto Cristo, en los cuales permanece una situación hidrológica compleja y continúan las labores de protección de la población.

Se reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos y la respuesta a este evento.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL