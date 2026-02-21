Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Internacionales

Denuncia Cuba bloqueo en Cumbre de Inteligencia Artificial en India

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 20, 2026

Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones de la República de Cuba, denunció este jueves en Nueva Delhi el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, durante su intervención en el segmento de alto nivel de la Cumbre de Impacto Global de la Inteligencia Artificial (IA), informaron el Ministerio de Comunicaciones y el Parque Científico Tecnológico de La Habana desde sus perfiles en redes sociales.

La titular señaló que la reciente orden ejecutiva del presidente estadounidense, que declaró a Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de su país, constituye una nueva agresión que busca limitar el desarrollo digital de la Isla.

La Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial de la India 2026 comenzó ayer en Nueva Delhi y culmina hoy en esa ciudad con la participación de líderes gubernamentales y empresariales del sector tecnológico.

La delegación cubana participante, integrada por Rafael Torralbas Ezpeleta, presidente del Parque Científico Tecnológico de La Habana, y otros directivos y funcionarios, expuso los avances logrados en salud, educación, agricultura y gestión de desastres mediante la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial aprobada en 2024.

Arevich subrayó en su intervención que la Inteligencia Artificial ofrece oportunidades para la innovación y el bienestar, pero advirtió que la brecha digital se amplía en el Sur Global, donde falta infraestructura computacional y energética, mientras los modelos dominantes ignoran las realidades de esas naciones.

En ese contexto, enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación Sur-Sur para construir capacidades compartidas y romper asimetrías tecnológicas, al tiempo que rechazó el uso de la IA con fines criminales, terroristas o de injerencia en los asuntos internos de los Estados.

La ministra destacó que las medidas coercitivas unilaterales violan el derecho internacional y obstaculizan el progreso mundial, impidiendo que el poder transformador de la IA beneficie a toda la humanidad.

Finalmente, reiteró el compromiso de Cuba de colaborar en iniciativas multilaterales que promuevan un futuro digital justo y humano, y citó a Mahatma Gandhi: “En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto para satisfacer la avaricia de algunos.”

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Internacionales

Trump renueva por un año otra orden ejecutiva sobre Cuba

Feb 18, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Destacada Internacionales

Condenan en la ONU bloqueo de combustible de Estados Unidos contra Cuba

Feb 13, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Rusia analiza acciones para apoyar a Cuba frente al bloqueo de Estsdos Unidos

Feb 11, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Fomentan igualdad de género en comunidades costeras de Cuba

21 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Reorganiza labores CTE Renté para sostener generación en contingencia

21 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Náufragos, pero jamás a la deriva

21 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte Destacada

Festejan en Morón aniversario del Inder

21 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila