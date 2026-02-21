Denuncia Cuba bloqueo en Cumbre de Inteligencia Artificial en India

Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones de la República de Cuba, denunció este jueves en Nueva Delhi el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, durante su intervención en el segmento de alto nivel de la Cumbre de Impacto Global de la Inteligencia Artificial (IA), informaron el Ministerio de Comunicaciones y el Parque Científico Tecnológico de La Habana desde sus perfiles en redes sociales.

La titular señaló que la reciente orden ejecutiva del presidente estadounidense, que declaró a Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de su país, constituye una nueva agresión que busca limitar el desarrollo digital de la Isla.

La Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial de la India 2026 comenzó ayer en Nueva Delhi y culmina hoy en esa ciudad con la participación de líderes gubernamentales y empresariales del sector tecnológico.

La delegación cubana participante, integrada por Rafael Torralbas Ezpeleta, presidente del Parque Científico Tecnológico de La Habana, y otros directivos y funcionarios, expuso los avances logrados en salud, educación, agricultura y gestión de desastres mediante la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial aprobada en 2024.

Arevich subrayó en su intervención que la Inteligencia Artificial ofrece oportunidades para la innovación y el bienestar, pero advirtió que la brecha digital se amplía en el Sur Global, donde falta infraestructura computacional y energética, mientras los modelos dominantes ignoran las realidades de esas naciones.

En ese contexto, enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación Sur-Sur para construir capacidades compartidas y romper asimetrías tecnológicas, al tiempo que rechazó el uso de la IA con fines criminales, terroristas o de injerencia en los asuntos internos de los Estados.

La ministra destacó que las medidas coercitivas unilaterales violan el derecho internacional y obstaculizan el progreso mundial, impidiendo que el poder transformador de la IA beneficie a toda la humanidad.

Finalmente, reiteró el compromiso de Cuba de colaborar en iniciativas multilaterales que promuevan un futuro digital justo y humano, y citó a Mahatma Gandhi: “En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto para satisfacer la avaricia de algunos.”

