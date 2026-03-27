Desarrollan en Ciego de Ávila bastión estudiantil

El bastión estudiantil, realizado en la sede Manuel Ascunce Domenech, se llevó a cabo con el objetivo de elevar la preparación combativa de estudiantes y trabajadores mediante la realización de ejercicios prácticos. Constituyó, además, una oportunidad para fortalecer el trabajo político-ideológico, el sentido patriótico y la formación militar internacionalista entre los jóvenes.

Durante el bastión, se desarrollaron diversas actividades que incluyeron ejercicios prácticos de tiro, topografía militar, ejercicios de infantería sin armas y clases de tácticas. Estas acciones no solo contribuyeron al desarrollo de habilidades técnicas y prácticas, sino que también fomentaron el espíritu de camaradería y cooperación entre los participantes.

Un aspecto destacado del evento fue la reactivación de los convenios entre las instituciones de educación superior y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, colaboración que busca fortalecer los lazos entre la formación académica y la preparación militar. De este modo, se asegura que los estudiantes estén equipados no solo con conocimientos teóricos, sino también con habilidades prácticas que les permitan enfrentar los desafíos del futuro.

El bastión contó con la participación activa de estudiantes de la Universidad Médica y de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez, así como de otros jóvenes provenientes de diversas universidades del país, lo que enriqueció el intercambio de experiencias y conocimientos y promovió un ambiente de aprendizaje dinámico y colaborativo.

El bastión estudiantil en la sede Manuel Ascunce Domenech representó un paso significativo hacia la formación integral de los jóvenes, al combinar la preparación combativa con un fuerte componente ideológico y patriótico. Esta experiencia no solo fortalece a los estudiantes en su desarrollo personal y académico, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más comprometida y solidaria.