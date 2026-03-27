La solidaridad tiende puentes sobre el mar

El buque de apoyo logístico ARM Huasteco, de la Marina de Guerra de México, arribó en la mañana de este viernes al puerto de La Habana con el cuarto cargamento de ayuda solidaria de ese país para el pueblo de la Isla en estas jornadas.

Trajo consigo 111 toneladas de alimentos y otros enseres, acopiados por la sociedad civil, cubanos residentes en México y una iniciativa del diario La Jornada. Participaron en la descarga medios de la Empresa de Navegación Caribe y prácticos portuarios.

Esta acción cumple las palabras expresadas unos días atrás por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, cuando reiteró la disposición de continuar enviando toda la ayuda que resulte necesaria.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció esa posición de respaldo en una entrevista publicada este jueves en La Jornada.

«Para México, para el pueblo mexicano, para el Gobierno mexicano, toda nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro compromiso. Y en particular para Claudia, la presidenta mexicana que ha demostrado una firmeza de convicciones, una firmeza de principios, una valentía y una gallardía. ¡Gracias México! Mil veces gracias por estar siempre al lado de Cuba en los momentos más difíciles de nuestra nación», resaltó.

Pocas fechas antes llegó el Maguro, o Granma 2.0, como parte del Convoy Nuestra América y transportó paneles solares, productos alimenticios, entre otras donaciones.

El Huasteco ya había venido a la Mayor de las Antillas a finales de febrero y luego a mediados de marzo, junto al Papaloapan, con una carga de cerca de 1 000 toneladas destinadas a la población en cada caso.

La primera de esas embarcaciones posee 69 metros de largo, 12,8 de ancho y 4,7 de calado, según el sitio web del Gobierno de la nación centroamericana hermana.

Ha estado presente en varias ocasiones en Cuba, por distintos motivos, de 2014 en adelante. Suma muchos viajes de instrucción, e incluso en enero de 2022 trasladó miles de ejemplares para la Feria del Libro de La Habana.

Tomado de Granma