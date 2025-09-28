Desarrollan en Morón actividad comunitaria en saludo al aniversario 65 de los CDR

Como parte de las acciones en saludo al Aniversario 65 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, en la Circunscripción 67 del Consejo Popular Este del municipio avileño de Morón se desarrolló una Actividad Comunitaria.

En la jornada tuvo amplio protagonismo el sector deportivo con juegos de tracción de la soga y sus variantes, así como la exhibición de boxeo como parte del Proyecto Deportivo Toma Deportiva Siempre Joven.

Durante el encuentro también se destacó la labor de la Dirección Municipal de Cultura, que deleitó a los presentes con la actuación del Circo Rayitos de Sol y el Grupo Fénix.

La actividad fue propicia además para la venta de diversas ofertas gastronómicas por parte de entidades y de los nuevos actores económicos a los vecinos del Consejo Popular Este.

En el municipio avileño de Morón hasta el 28 de septiembre, Aniversario 65 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución continuarán las actividades como los encuentros con fundadores de la organización, barrios debates sobre temas de interés social y trabajos voluntarios de limpieza y embellecimiento.