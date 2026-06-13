Desarrollan en Morón Copa de Fútbol Futuro categoría Sub 13 Años

Como parte de las acciones encaminadas a garantizar la tradición futbolística del territorio y en sintonía con la celebración del Mundial FIFA 2026, en el municipio avileño de Morón se desarrolla la Copa de Fútbol Futuro en la categoría Sub-13.

El evento tiene como escenario el Complejo Deportivo Sergio Alonso Grandal, en la Ciudad del Gallo, y en él intervienen cuatro equipos.

Según precisiones de los licenciados Arsenio Machado Pérez y Pedro José Rodríguez Sánchez, los equipos representan a tres escuelas secundarias básicas del municipio, mientras que una selección adicional agrupa a los mejores exponentes de instituciones primarias.

Las instalaciones de la enseñanza media presentes en el certamen son las ESBU Alfredo Álvarez Mola, Benito Juárez García y José Maceo Grajales.

Los organizadores de la Copa de Fútbol Futuro señalaron que esta primera edición de la competencia se ha caracterizado por el alto nivel de los atletas y la disciplina, y constituye una motivación para los niños, en un momento en que las dificultades económicas impiden la realización de competencias en otras instancias.