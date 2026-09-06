Inicia este lunes jornadas de limpieza comunal en Ciego de Ávila

Los organismos y entidades del municipio iniciarán este lunes una jornada de higienización general, en cumplimiento de las directrices emanadas este sábado desde el Gobierno Provincial.

La disposición, que exige la participación activa de los trabajadores y el respaldo con medios y útiles manuales, busca revertir el deterioro de los espacios públicos y reforzar el ornato en las principales vías de la ciudad.

Según lo informado, la estrategia operativa se concentrará inicialmente en las áreas de influencia de cada institución y en las asignados por el cambio de labor.

Por su parte, el Proyecto CostÁvila desplegará sus brigadas en el tramo comprendido entre rotondas de ambas carreteras centrales; la calle Máximo Gómez, en el segmento que va desde Avenida de Las Flores hasta la Terminal de Ómnibus Nacionales; así como las avenidas Cepillo y 50 Aniversario, desde el Piñacito hasta Gastronomía, y la calle Margarita, hasta su cruce con la calle 3.

Las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de que cada entidad garantice no solo la presencia de su personal, sino también los implementos básicos para las faenas de barrido y recogida de residuos.

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, los coordinadores sectoriales realizarán un monitoreo diario que evaluará tres aspectos clave: el nivel de asistencia de los trabajadores, la disponibilidad de los recursos destinados y la ejecución efectiva de las tareas programadas.

La convocatoria cierra con un llamamiento a la responsabilidad colectiva, pues el éxito de la iniciativa depende del compromiso de cada organismo para transformar la ciudad en un entorno más ordenado, saludable y apto para la convivencia ciudadana.