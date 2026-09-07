Joven Club: 39 años de puertas abiertas a la digitalización en Cuba

Este 8 de septiembre, los Joven Club de Computación y Electrónica celebran su aniversario 39 con una trayectoria que los consolida como la “computadora de la familia cubana”.

Durante casi cuatro décadas, estas instalaciones se han convertido en un espacio de referencia donde niños, adolescentes y jóvenes se sumergen en la capacitación digital, sin dejar atrás a otros grupos etarios.

En Ciego de Ávila, los números respaldan la obra: 297 287 graduados a lo largo de 10 485 cursos impartidos, lo que ha permitido fortalecer las competencias tecnológicas de más de 2 millones 270 558 usuarios, entre los que destaca un importante número de personas con discapacidad.

Darisleisy Garachana Rodríguez, directora de Comunicación Institucional de la entidad en el territorio avileño, informó que, en el contexto de la campaña “Joven Club por Cuba”, ya se ha brindado atención a 3704 clientes.

Como parte de los festejos por el nuevo aniversario, se desarrollarán ferias tecnológicas, demostraciones de pasarelas de pago como Transfermóvil, talleres sobre software libre y acciones de seguridad informática.

La directora adelantó, además, que la programación incluye talleres introductorios sobre inteligencia artificial, torneos de videojuegos, concursos de pintura y la continuidad de la campaña “Juventud por Cuba”.

También, se promocionarán productos y se entregará una mochila con materiales atractivos y didácticos para el disfrute de las familias.

Los servicios se extienden a todos los municipios, con énfasis en la atención a personas con discapacidad, adultos mayores y comunidades de zonas rurales y montañosas, sin olvidar las visitas a hogares de niños sin amparo parental.

La ocasión, dijo Garachana, será propicia para rendir homenaje al Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, creador de los Joven Club, en el año de su centenario.

Estarán presentes exposiciones alusivas y reconocimientos especiales para trabajadores que acumulan entre cinco y 25 años de labor ininterrumpida, reafirmando así, la misión de estos centros como puente entre la tecnología, la cultura y la comunidad.

Tomado de Invasor