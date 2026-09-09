Desarrollan acciones del programa «Mi barrio por la Patria» en Majagua

Como parte del programa de participación popular «Mi barrio por la Patria», en el municipio avileño de Majagua se desarrollan, durante los fines de semana, intervenciones comunitarias con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población.

En esta ocasión, el evento —que promueve, además, el diálogo como vía para informar oportunamente al pueblo, propiciar consensos y, sobre todo, estimular una mayor participación ciudadana— tuvo lugar en el consejo popular de Mamonal. Su objetivo es transformar el entorno del barrio y convertirlo en un bastión de resistencia, creatividad y solidaridad.

Promovida por el Órgano Local del Poder Popular, la iniciativa contó con la participación y el aporte de diferentes sectores del territorio, actores económicos y vecinos. En ella se ponen en práctica acciones de gran impacto comunitario.

René Sánchez Pozo, presidente del consejo popular, explicó, en un diálogo ameno, el quehacer de los hombres y mujeres que habitan esta tierra, la mayor productora de tomate de la provincia. Además, mostró los resultados de los patios y parcelas familiares, que hoy cuentan con gran diversidad de cultivos.

En relación con la tarea dedicada a contar con un «Barrio Seguro», Sánchez Pozo —quien es, además, vicepresidente del Consejo de Defensa— puntualizó aspectos sobre la preparación de las brigadas y los resultados obtenidos con los equipos de respuesta rápida.

Al evento comunitario se sumaron las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, así como integrantes de las organizaciones de masas, trabajadores sociales y promotores culturales.

Las intervenciones comunitarias integrales buscan afianzar, integrar aún más y seguir generando mayor motivación en el barrio a partir de tres frentes de trabajo: Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo.