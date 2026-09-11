Desarrollan en Morón programa de actividades en saludo al aniversario 66 de los CDR

El municipio Morón será la sede del acto provincial por el aniversario 66 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

En este territorio norteño se desarrolla un programa de actividades en saludo a la fecha. El Museo Caonabo de la localidad dedica la muestra del mes a la mayor organización de masas del país, con la participación de estudiantes de quinto grado de los diferentes centros educacionales, quienes intercambian con los museólogos acerca de la creación e historia de los CDR.

Las actividades incluyen, además, jornadas de donación de sangre, fortalecimiento de las estructuras de base de la organización, trabajos voluntarios, debates de barrio y reconocimiento a cederistas y organizaciones de base con un trabajo sobresaliente.

Morón será digna sede de las actividades centrales de la provincia avileña el 28 de septiembre, fecha en la que se rendirá merecido tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro, quien en 1960 dejó constituida la organización que fortalece la unidad y desde el barrio continúa la defensa de la Revolución.