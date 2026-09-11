La FEEM se renueva: jóvenes avileños se suman a la familia azul

El centro mixto Raúl Corrales Fornos se convirtió en el lugar donde otra generación de la familia azul da sus primeros pasos. Estudiantes de formación pedagógica y del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas de Ciego de Ávila, formalizaron su ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), en un acto de continuidad histórica.

La jornada evidenció la constante renovación de una organización que, cada curso, recibe nuevas ideas y nuevos protagonistas. Este es el momento en que una generación comienza a asumir el orgullo y la responsabilidad de pertenecer a la FEEM.

Para compartir experiencias y transmitir el verdadero significado de haber formado parte de la organización, se hizo presente Kevin Marcos Delgado Álvarez, ex dirigente estudiantil, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la mañana.

Con la elocuencia de quien guarda la FEEM en un lugar sagrado de la memoria, Kevin confesó que al pararse frente a los nuevos ingresantes sintió que «el tiempo se pliega como un mapa viejo». Recordó con nostalgia a su generación, aquellos que en medio del silencio de las calles y el eco de los salones vacíos hicieron de la organización un escudo.

«Fuimos la generación de la FEEM de la COVID-19. Los que aprendimos a ser muchos estando solos. Los que dimos clases desde una pantalla y con la juventud desde el corazón», expresó, rememorando también a quienes celebraron el cincuenta aniversario de la organización y abrazaron medio siglo de historia.

Emocionado, Delgado Álvarez confesó que añora el vértigo de inventar una FEEM cada mañana, las reuniones virtuales que se alargaban hasta la madrugada y las ideas que nacían del cansancio.

Dirigiéndose a los nuevos miembros, les regaló una reflexión profunda: «Ustedes no vienen a llenar un vacío, vienen a sumar sus sueños a un mural que pintamos entre todos». Y con la emoción de quien regresa a su primer amor, les dio la bienvenida «a la ternura, a la lucha, porque la FEEM no se hereda, se construye».

La cita también sirvió para reafirmar el compromiso con la patria y la convicción de que cada estudiante será protagonista de la continuidad histórica, evocando las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien enseñó que los jóvenes tienen en sus manos la tarea de continuar la obra de la Revolución.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de Pablo Alejandro Rodríguez Curbelo, presidente provincial de la FEEM, quien destacó que cada año la familia estudiantil se renueva con ideas, sueños y muchas ganas de participar.

«No es solamente pertenecer a una organización, significa tener la oportunidad de aportar nuestras ideas, representar a nuestros compañeros y contribuir a construir una mejor vida estudiantil», afirmó.

Invitó a los miembros a que este sea un espacio donde sus voces sean escuchadas, donde puedan compartir sus iniciativas y donde cada uno encuentre una forma de aportar desde su capacidad y talento.

Rodríguez Curbelo enfatizó que comienzan a escribir una página en la historia de la FEEM, construida por muchas generaciones que dejaron su huella y que ahora continúa en las manos de los nuevos ingresantes.

«Vivan esta etapa con alegría, responsabilidad y entusiasmo. Participen en cada actividad, compartan con sus compañeros y nunca tengan miedo de proponer nuevas ideas», exhortó.

En nombre de los que se inician, el estudiante Nelson Drey Rodríguez Guerra expresó el sentir de una generación que hoy da sus primeros pasos en la organización.

«Para nosotros este día es muy especial. Llegar hasta aquí significa comenzar una etapa en la que tendremos la oportunidad de expresar nuestras inquietudes y compartir junto a nuestros compañeros», dijo.

Nelson reconoció que ingresar a la FEEM también significa asumir responsabilidades y ser estudiantes activos, participando en las actividades y representando con respeto y compromiso a quienes han depositado su confianza en ellos.

«Formamos parte de una organización con una historia construida por muchas generaciones. Ahora nos corresponde a nosotros continuar la historia donde nos habla nuestro centro y nuestros municipios», añadió.

Como constancia de este momento, los nuevos miembros de las filas firmaron el libro de ingreso a la organización, un símbolo tangible de su incorporación y compromiso con la FEEM.

El acto contó con la presencia de Madeley Sánchez, subdirectora general de Educación en la provincia; Yaniris Luis Machado, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC); Dariel Acosta Peláez, primer secretario de la UJC en el municipio Ciego de Ávila; Ever Sarduy, director del centro mixto Raúl Corrales Fornos; y Pablo Alejandro Rodríguez, presidente provincial de la FEEM.

Además, acompañaron dirigentes estudiantiles, ex dirigentes de la FEEM, profesores e invitados, así como las delegaciones de los centros estudiantiles.

Tomado de Invasor