Una combinación perfecta: chofer-mecánico-innovador para darle más vida útil a los equipos en la industria cubana de materiales de construcción

Joel Espinosa Guerra combina oficios para vencer los obstáculos de su labor cotidiana en una de las principales industrias del municipio de Morón, al norte de la central provincia cubana de Ciego de Ávila.

Este emprendedor chofer, mecánico e innovador integra el equipo de hormigón y terrazos, nombre de una de las unidades empresariales de base (UEB) que más ha contribuido a la condición de entidad altamente innovadora otorgada a la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat).

Como se trata de estar siempre listo para las transportaciones de cargas, el obrero timonea, llave en mano, los achaques de su camión con varios años de explotación. Así aminora la velocidad del grado de obsolescencia tecnológica. Ni lo detiene el recurrente déficit de piezas de repuesto.

Deja un instante de mecanear y explica: “El camión Maz-500 trae de fábrica dos muelles para levantar la cabina, yo se los quité porque no ofrecían seguridad para la vida, han ocurrido casos en la carretera con equipos de otros centros laborales.

“Le adapté un sistema hidráulico para el levantamiento cuando es necesario revisar el motor y otras cuestiones, porque no podía correr el riesgo de que se dispara el mecanismo anterior, la cabina se alzara de pronto y yo perdiera el control del vehículo.

“Otra solución importante fue la sustitución del puente delantero porque como le puse jauce de yutong atrás para emparejar las llantas que son de centros estrechos, un día sale uno para la carretera y no tiene repuesto, puede quitarle una goma delantera que se poche, pasarla para atrás y poner una trasera alante para andar con más seguridad”.

La trilogía exitosa de Joel contribuye a la continuidad de los procesos productivos y de prestación de servicios desde la UEB Hormigón y Terrazos, donde fueron presentados los aportes del destacado anirista en el evento de base del Fórum por la Innovación, quien sigue al volante de la creación para que su centro laboral sea dignamente representado en el foro empresarial de Avilmat.

Tomado de Radio Surco