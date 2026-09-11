Dirección de los CDR entrega reconocimiento al Consejo Electoral Provincial de Ciego de Ávila

El homenaje se realiza a partir de la estrechos vínculos de trabajo entre ambas organizaciones en los procesos de sufragio convocados en la provincia y el país

En ocasión de su 66 aniversario, los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) entregaron un reconocimiento al Consejo Electoral Provincial (CEP) por los fuertes vínculos de trabajo entre ambas organizaciones.

Liliannys Rosales Fernández, miembro del secretariado provincial de los CDR para atender las esferas de organización y político -ideológica, resaltó las relaciones de trabajo con las autoridades electorles de la provincia al momento de entregar un cuadro con la imagen del Comandante Ernesto Che Guevara.

La vicepresidenta del CEP, Marlenys Báez Valdivia, agradeció el gesto a nombre de los trabajadores del órgano y demás autoridades electorales en los diez municipios del territorio.

También recordó que los lazos de trabajo entre el CEP y los CDR cuentan en Ciego de Ávila con una fuerte tradición, evidenciada el pasado año cuando el órgano electoral fue de las instituciones merecedoras del sello por el 65 aniversario de la organización cederista.

Para las próximas jornadas, apuntó, el órgano electoral de la provincia prepara un barrio debate con el propósito de intercambiar sobre los procesos de sufragio y la participación popular, actividad que constituye una de las acciones que realiza el Consejo Electoral Nacional para homenajear el próximo aniversario de los CDR.

El trabajo entre ambas organizaciones se caracteriza por un estrecho contacto a nivel de base con la población, el cual se hace más evidente en los momentos de sufragio para elegir los delegados del Poder Popular y los procesos de votación ra la Asamblea Nacional u otros convocados por el país.

En la vida cotidiana, el vínculo del CEP y los CDR permite la actualización constante del Registro Electoral, el cual contiene el listado de los ciudadanos con derecho a ejercer el voto de acuerdo a lo establecido en la Ley Electoral, razón por la cual esa relación es sometida a una constante actualización.

Recientemente, los CDR, de conjunto con otras instituciones del país, participaron junto con el CEP y los Conejos Electorales Municipales en el estudio de circunscripciones, que permitió actualizar la demografía en las localidades y organizar las áreas de votación en correspondencia con el número de habitantes.

Tomado de Radio Surco