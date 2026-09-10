Evalúan en Ciego de Ávila la implementación de las transformaciones económicas y sociales

El reciente intercambio entre representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular y funcionarios de los órganos locales de Ciego de Ávila, celebrado en la sede del gobierno provincial, constituyó un espacio clave para evaluar las transformaciones económicas y sociales que se implementan en la región.

El encuentro contó con la presencia de los intendentes de los diez municipios, así como de representantes de sectores clave como la agricultura, el comercio y la gastronomía.

Durante la reunión se abordaron diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de las transformaciones y su impacto en los territorios.

Los representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular evaluaron el papel fundamental que desempeñan los órganos locales en la implementación de estrategias de desarrollo local y destacaron la importancia de un enfoque integrado que contemple las necesidades y particularidades de cada comunidad.

Uno de los temas centrales del intercambio fue el papel del delegado y su sistema de trabajo, así como el de las comisiones de trabajo y las soluciones territoriales puestas en marcha para abordar los desafíos locales.

Este enfoque busca fortalecer el vínculo entre el gobierno y el pueblo, asegurando que las decisiones adoptadas respondan a las realidades y aspiraciones de los ciudadanos.

Asimismo, se analizaron las relaciones con los sectores estatal y no estatal, así como el seguimiento a los proyectos de mayor impacto en la calidad de vida de la población.

También se destacó que la participación activa de todos los actores involucrados es esencial para garantizar que las transformaciones sean efectivas y sostenibles.

El intercambio se enriqueció con la presencia de Yemil Rodríguez Fernández, vicejefe de la Secretaría de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP); Carlos Rafael Fuentes, presidente de la Comisión de Órganos Locales; y Alfred Menéndez Pérez, gobernador de Ciego de Ávila, quienes compartieron sus perspectivas y experiencias en el proceso de transformación que vive el país.

Este tipo de encuentros es fundamental para fortalecer la comunicación entre los diferentes niveles de gobierno y asegurar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la población, fomentando así un desarrollo más inclusivo y equitativo en Ciego de Ávila.