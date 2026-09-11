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Reconocen a destacados atletas de Ciego de Ávila

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 11, 2026

La ceremonia de colocación de la placa en la vivienda de Jorge Alemán Carbonell, campeón centroamericano de judo, fue un emotivo homenaje que reunió a familiares, vecinos y representantes de la dirección municipal y provincial de Deportes de Ciego de Ávila. Este reconocimiento no solo resalta los logros deportivos de Alemán, sino que también celebra su legado como una figura inspiradora en el ámbito del judo y del deporte en general.

La placa, que lo distingue como Leyenda del Deporte, simboliza el respeto y la admiración que ha ganado a lo largo de su carrera. La presencia de la comunidad en este evento refleja el impacto positivo que ha tenido en su entorno, sirviendo como modelo a seguir para las nuevas generaciones de atletas.

Alemán posee una prolífica trayectoria y, además del título centroamericano en Panamá, 1970, suma otros triunfos en eventos nacionales e internacionales. Luego de su retiro del deporte fue durante 19 años entrenador del equipo Cuba, con un valioso aporte de atletas a diversos certámenes, a lo cual se suma su colaboración técnica en Túnez, Argelia y Perú.

La distinción de Leyenda del Deporte también la recibió el doble campeón mundial de béisbol Lázaro Santana, quien incursionó en 17 Series Nacionales e igual cantidad de competencias internacionales, clasificando como uno de los mejores lanzadores del béisbol revolucionario.

Asimismo, fue reconocido Jesús Echarte, quien durante más de 20 años integró la selección nacional de softbol como defensor de la primera base, con notables resultados en citas centro y panamericanas. En reconocimiento a su proeza, en 2013 fue exaltado al Salón Mundial de la Fama; durante varios años integró el cuerpo de dirección del equipo Cuba y hoy es el comisionado provincial de béisbol en Ciego de Ávila.

También fue reconocido Joaquín Pulgarón, entre los fundadores del Inder en el territorio avileño. Desde 1961 es presidente del Consejo Voluntario Deportivo del poblado de Vicente, vanguardia nacional en más de 20 ocasiones, donde se practican más de 15 disciplinas y es de referencia para el país. Ha recibido múltiples reconocimientos de las máximas autoridades deportivas del país y del Comité Olímpico Internacional.

Tomado de Invasor 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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