Desarrollan Semana de la Cultura Moronera

Tras la tradicional Serenata al Gallo, en el aniversario 44 de la reposición del símbolo de la ciudad, desde el día 2 de mayo se desarrolla la Semana de la Cultura Moronera.

Entre las actividades destacan el Salón Mi Gallo, un Festival de Vinicultores y el evento en homenaje a la bailarina Vivian Díaz, así como extensiones a barrios y comunidades.

La red de instituciones culturales ofrece disímiles propuestas para grandes y chicos, mientras el circo infantil Rayitos de Sol y la compañía D’ Morón Teatro realizarán variadas presentaciones.

La Semana de la Cultura Moronera se extenderá hasta el 8 de mayo y tiene lugar también en ocasión del cuadragésimo cuarto aniversario de la inauguración de la Casa de la Cultura del territorio.

Tomado de Radio Morón