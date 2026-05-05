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Desarrollan Semana de la Cultura Moronera

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

May 4, 2026

Tras la tradicional Serenata al Gallo, en el aniversario 44 de la reposición del símbolo de la ciudad, desde el día 2 de mayo se desarrolla la Semana de la Cultura Moronera.

Entre las actividades destacan el Salón Mi Gallo, un Festival de Vinicultores y el evento en homenaje a la bailarina Vivian Díaz, así como extensiones a barrios y comunidades.

La red de instituciones culturales ofrece disímiles propuestas para grandes y chicos, mientras el circo infantil Rayitos de Sol y la compañía D’ Morón Teatro realizarán variadas presentaciones.

La Semana de la Cultura Moronera se extenderá hasta el 8 de mayo y tiene lugar también en ocasión del cuadragésimo cuarto aniversario de la inauguración de la Casa de la Cultura del territorio.

Tomado de Radio Morón 

 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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