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Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

Estudiantes de Venezuela contribuyen al cuidado del medio ambiente

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

May 4, 2026

La Institución Educativa Tomás Martínez Tejeda del municipio de Venezuela, distinguió a los estudiantes más destacados en una jornada de recolección de residuos plásticos, material que fue entregado a la Empresa de Materias Primas de ese territorio.

La iniciativa forma parte de las acciones de seguimiento a la capacitación impartida por formadores del Proyecto Mi Costa el pasado 22 de abril, en conmemoración del Día Internacional de la Tierra.

La actividad no solo se limitó a la recogida de envases y desechos, sino que representa un aporte concreto a la sostenibilidad comunitaria.

El reciclaje de plástico, explican los organizadores, contribuye a reducir la contaminación de suelos y fuentes hídricas, evita que toneladas de residuos terminen en vertederos o ecosistemas naturales y disminuye el tiempo de degradación que estos materiales pueden alcanzar —hasta varios siglos—.

Mediante la reincorporación de estos residuos al ciclo productivo, a través de la Empresa de Materias Primas, se logra un ahorro energético y de recursos naturales, al tiempo que se promueve una cultura de economía circular.

Cada envase recolectado por los estudiantes, destacaron las autoridades del centro, supone un paso hacia la reducción de la huella de carbono y evidencia que la educación, cuando se articula con la práctica, se convierte en motor principal para la preservación del entorno.

El reconocimiento a los alumnos galardonados subraya el papel de las aulas como espacio de liderazgo ambiental. La experiencia en el municipio Venezuela demuestra que pequeñas acciones pueden generar cambios significativos en la construcción de territorios más limpios y comprometidos con las futuras generaciones.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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