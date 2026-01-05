Televisión Avileña

Desde Morón, condenan ataque a Venezuela y expresan solidaridad (+Fotos)

PorJulia Ines Nordelo Zayas

Ene 5, 2026

El primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio de Morón, Alberto Echemendía Manzanares, recorrió este jueves instituciones educativas y de salud del territorio, junto a directivos del Gobierno local.

Durante el intercambio, las máximas autoridades partidistas y gubernamentales, se pronunciaron respecto al reciente ataque ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela.

Expresaron, en nombre del pueblo avileño, sentimientos de «dolor, tristeza e indignación», al tiempo que destacaron el «orgullo por la heroicidad de nuestros combatientes» internacionalistas.

De manera unánime, los centros visitados y sus colectivos laborales ratificaron su apoyo solidario a Venezuela, exigieron el cese de las agresiones y abogaron por la liberación del presidente Nicolás, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, a quienes reafirmaron su respaldo.

En cada encuentro, los oradores principales transmitieron mensajes de condolencias a los familiares y amigos de los ciudadanos cubanos fallecidos durante el incidente, acción que fue calificada como un «cruel ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos» contra la nación sudamericana.

El recorrido de trabajo sirvió como escenario para reafirmar la posición oficial de Cuba frente a los sucesos internacionales y para movilizar el apoyo institucional hacia el gobierno venezolano.

 

 

