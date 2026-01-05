Cuba denuncia que el ataque directo contra Venezuela: es terrorismo de Estado

«Cuba denuncia y demanda urgente la reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de EE. UU. a Venezuela».Así lo hizo saber, mediante su cuenta en la red social X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Así lo hizo saber, mediante su cuenta en la red social X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inmediatamente después de conocerse el ataque armado a varias ciudades de Venezuela en la madrugada de este sábado.