Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Cuba denuncia que el ataque directo contra Venezuela: es terrorismo de Estado

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 3, 2026

 

«Cuba denuncia y demanda urgente la reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de EE. UU. a Venezuela».Así lo hizo saber, mediante su cuenta en la red social X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

«Cuba denuncia y demanda urgente la reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de EE. UU. a Venezuela».

Así lo hizo saber, mediante su cuenta en la red social X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inmediatamente después de conocerse el ataque armado a varias ciudades de Venezuela en la madrugada de este sábado.

 

 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada

Majagüenses rememoran la histórica ruta de la Caravana de la Libertad (+Fotos)

Ene 5, 2026 Yeilys Rodríguez
Ciego de Ávila Destacada

Desde Morón, condenan ataque a Venezuela y expresan solidaridad (+Fotos)

Ene 5, 2026 Julia Ines Nordelo Zayas
Cuba Destacada

En la Tribuna Antimperialista, hoy, condena del pueblo cubano a la agresión militar a Venezuela

Ene 3, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada

Majagüenses rememoran la histórica ruta de la Caravana de la Libertad (+Fotos)

5 de enero de 2026 Yeilys Rodríguez
Ciego de Ávila Destacada

Desde Morón, condenan ataque a Venezuela y expresan solidaridad (+Fotos)

5 de enero de 2026 Julia Ines Nordelo Zayas
Cuba Destacada

Cuba denuncia que el ataque directo contra Venezuela: es terrorismo de Estado

3 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

En la Tribuna Antimperialista, hoy, condena del pueblo cubano a la agresión militar a Venezuela

3 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila