Majagüenses rememoran la histórica ruta de la Caravana de la Libertad (+Fotos)

La Caravana de la Libertad volvió a hacer historia en los campos del municipio avileño Majagua, como hace 67 años atrás lo hiciera el Comandante en Jefe Fidel Castro Rúz, junto a sus tropas victoriosas.

En un acto de recordación y homenaje al glorioso suceso, pioneros, estudiantes de la FEEM, combatientes de la Revolución Cubana y del Ministerio del Interior, reafirmaron el compromiso inquebrantable con la obra de la Revolución; y a no olvidar la historia, y trabajar para fortalecer la unidad del pueblo.

La cita fue propicia, además, para demostrar la solidaridad y el apoyo a la Revolución Bolivariana, tras la incursión armada por la administración de Trump el pasado 3 de enero, la cual cobró la vida de varios civiles y militares, y concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores.

A la conmemoración asistieron Bárbara Guerra Pérez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Denier Bertolis Pérez, primer secretario de Comité Municipal del Partido en Majagua, y otros representantes de las organizaciones políticas y de masas en el territorio.

En las palabras centrales Anna González Córdoba, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Cubanos (UJC), en el suroeste avileño, se refirió a que «Venezuela no está sola», y denunció las continuas agresiones e injerencias de los Estados Unidos contra los pueblos soberanos.

Asimismo, afirmó que, el Legado de Fidel Castro Rúz está hoy más vivo que nunca en los jóvenes cubanos, quienes fieles a su tradición de vanguardia estarán siempre en la primera línea de combate.