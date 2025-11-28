Destacan importancia de la ciberseguridad en el sector industrial

El evento tecnológico de la IV Jornada Nacional de Ciberseguridad, que finalizará hoy en el capitalino Palacio Central de Computación, posee un carácter crucial para el sector industrial al abordar la necesidad de proteger los sistemas de control y la información en un entorno cada vez más digitalizado.

José Gaspar Álvarez Sandoval, viceministro de Industria, dijo en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que ese ministerio atiende a la ciberseguridad desde la rectoría en política automática, cuya labor debe practicarse de manera segura desde la protección de la información en los sistemas de control.

Para entender la industria existen parámetros industriales que los directivos necesitan medir, tener en tiempo real y emplear en la toma de decisiones empresariales, compra de materias primas y comercialización de productos, lo cual generalmente se realiza a través del Internet, argumentó.

Bajo esa premisa, se debe proteger a la industria de los ataques y actores malignos, sumado a que se caracteriza por ser uno de los sectores más atacados mundialmente según las estadísticas de importantes compañías dedicadas a la ciberseguridad.

Álvarez Sandoval explicó que las acciones en contra de ese gremio pueden afectar el bienestar de determinados sectores energéticos, cualquier producto, e incluso, de una sociedad en general.

Destacó que el evento tecnológico es sumamente importante porque los expertos pueden exponer sus experiencias con el fin de asegurar y elevar la percepción de riesgos, y conocer acerca de acciones en materia legal y de buenas prácticas.

Resaltó, además, el importante rol de Ernesto Guevara de la Serna, eternamente recordado como El Che, quien fuese ministro de Industrias de Cuba, al abogar por una industrialización de la mano de una automatización segura.

La Jornada Nacional de Ciberseguridad se extenderá hasta el venidero 30 de noviembre en todo el territorio nacional.

