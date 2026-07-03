Gaceta Oficial publica decreto para creación del Instituto Nacional de Activos Estatales

El Decreto responde al cumplimiento de las acciones previstas en el Programa Económico y Social de Gobierno 2026, en el Objetivo Específico 4.1 que declara: “Transformar el sistema empresarial estatal; modernizar sus formas organizativas, el sistema de dirección y gestión, así como perfeccionar el marco regulatorio para establecer el tratamiento diferenciado de las empresas”.

Tiene el propósito fundamental de avanzar en la separación efectiva de las funciones estatales de las empresariales, lo cual le brinda una mayor autonomía a la empresa en su gestión, descargando a los OACE ramales de la atención del sistema empresarial estatal, en correspondencia, además, con el proceso de perfeccionamiento de la Administración Central del Estado, como ha referido el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

El Instituto, como entidad nacional, se subordina al Consejo de Ministros y tiene como misión dirigir las transformaciones y el desarrollo de la empresa estatal socialista, como sujeto principal de la economía nacional.

Las funciones asignadas al Instituto permitirán una visión integral del sistema empresarial estatal lo cual favorece una mejor articulación entre los actores económicos y el aprovechamiento de las capacidades productivas y de servicios para el desarrollo.

Establece relaciones de coordinación y colaboración con los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, organizaciones e instituciones, sin que ello signifique una subordinación entre estos actores.

Entre sus funciones principales se definen las relacionadas con: la modernización y redimensionamiento de la empresa estatal socialista, los grupos empresariales, uniones y corporaciones; establecer objetivos y metas de rendimiento; y perfeccionar las Juntas de Gobierno.

En el ejercicio de tales funciones no interfiere en la autonomía empresarial, ni limita las relaciones de los órganos, organismos y resto de organizaciones con el sistema empresarial estatal.

El Instituto ofrece un marco para estudios e investigación para la conducción de las transformaciones del Sistema empresarial estatal.

El Decreto regula, además, la composición inicial del Instituto y faculta a su máximo directivo para establecer la gradualidad en la implementación de las funciones definidas.

Tomado de Trabajadores