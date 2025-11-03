Diaz-Canel: Santiago sanará con trabajo y cooperación

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó hoy en la red social X la magnitud del impacto causado por el huracán Melissa en la oriental provincia de Santiago de Cuba.

Son profundas las heridas que abrió Melissa en la heroica Santiago y en varios de sus municipios; se necesitará un gran huracán de trabajo y mucha cooperación para reparar lo destruido por los vientos y el agua, consideró el jefe de Estado.

Y lo lograrán. Santiago sigue siendo Santiago, aseveró el mandatario, en un mensaje que resalta la fortaleza histórica y la capacidad de recuperación de ese territorio oriental.

Datos del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba confirman que el huracán Melissa tocó tierra este miércoles por el municipio santiaguero de Guamá, con categoría tres en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

Tras recorrer las provincias más afectadas por el ciclón (Holguín, Granma, Santiago y Guantánamo), Díaz-Canel convocó hoy a todas las fuerzas del país a volcarse en la recuperación, priorizando la rehabilitación de servicios, el saneamiento, la siembra de cultivos de ciclo corto y la distribución equitativa de donaciones.

Los principales daños ocurrieron en Santiago de Cuba, comentó el Presidente en el Consejo de Defensa Nacional, que sesionó este sábado en composición ampliada, con la participación de los jefes de grupos encargados de electricidad, comunicaciones, alimentos, transporte y construcciones, mientras los dirigentes provinciales permanecen en el terreno.

