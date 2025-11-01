Televisión Avileña

Cuba Destacada

Cuba adopta el horario de invierno este 2 de noviembre

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Nov 1, 2025

El próximo domingo 2 de noviembre, Cuba dará inicio al horario de invierno. A las 12:00 de la madrugada (medianoche), los relojes deberán atrasarse una hora, quedando en las 11:00 p.m. del sábado 1 de noviembre.

Con este cambio, se busca un mejor aprovechamiento de la luz solar durante las mañanas. Como consecuencia, los días amanecerán y anochecerán más temprano.

Se recomienda a la población realizar el ajuste en sus relojes antes de ir a dormir el sábado para comenzar el domingo con el nuevo horario establecido.

Tomado de Trabajadores

