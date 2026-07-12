Disponible para la población nuevo proyecto de ley

El proyecto de ley «Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio», y el correo electrónico habilitado, se publica hoy en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el objetivo de promover la participación ciudadana en este proceso legislativo y contribuir a la cultura jurídica de la población.

Esta propuesta de disposición normativa tiene por objeto «establecer y regular el Sistema de Identidad Personal y Domicilio, garantizar el reconocimiento y protección de la identidad de los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes, así como la determinación, registro y actualización del domicilio como atributo jurídico-administrativo».

Previamente, en el sitio web del Parlamento cubano fueron publicados los textos de los proyectos de ley «Código de Trabajo», «De Tierra Agropecuaria y Forestal», «De la Vivienda» y «De Organización de la Administración Central del Estado»; los cuales también han sido debatidos y enriquecidos en diferentes procesos de consulta realizados hasta la fecha como parte del proceso legislativo cubano; como antesala a su análisis y discusión por parte de los diputados.

Tomado de Granma