Yunier Batista a preselección del equipo Cuba

Después de ser reconocido como jugador más valioso en la final de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, el avileño Yunier Batista es el único pelotero de la provincia que integra la preselección del equipo nacional de la disciplina con vistas a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El derecho cuenta con el aval de haber sido el mejor relevista del más reciente torneo doméstico, en el que jugó como refuerzo de Industriales, campeón del evento.

Durante la etapa regular, Batista archivó nueve juegos salvados, además de ganar uno y perder dos, ponchó a 19 adversarios, golpeó a tres con sus lanzamientos y otorgó ocho bases por bolas. Su promedio de carreras limpias por cada nueve innings fue de 4.88 y su WHIP de 1.23, según las estadísticas reflejadas en el sitio web del beisbol cubano.

Sin embargo, su mejor estado de forma ocurrió en los play off, donde fue implacable en la lomita. En un total de seis salidas salvó cuatro juegos, retiró a cuatro bateadores por la vía de los strikes y regaló seis boletos.

Lo más destacado fue que, a lo largo de los 13 innings y un tercio que lanzó entre semifinal y final, solo permitió siete hits en 44 turnos, todos ellos sencillos, para un anémico .159 de promedio de bateo rival y no permitió ninguna anotación.

El grupo de 30 preseleccionados donde se incluye Batista se concentrará a partir del venidero lunes 13 de julio para iniciar la preparación a la cita regional.

Según la Federación Cubana de Beisbol, la composición definitiva constará de 24 atletas dirigidos por el manager Germán Mesa. Cuba formará parte del Grupo A junto a Curazao, Puerto Rico y República Dominicana, a quienes enfrentará por ese orden a partir del 31 de julio, informó la Agencia Cubana de Noticias.

Aquí la preselección:

Receptores: Andrys Pérez (MTZ), Andy Cosme (ART) y Harold Vázquez (SCU).

Jugadores de cuadro: Yoel Yanqui (SCU), Yulieski Remón (GRA), Tailon Sánchez (PRI), Luis Vicente Mateo (CFG), Jonathan Moreno (VCL), Henry Quintero (LTU) y Jeison Martínez (MAY).

Jardineros: Yoelquis Guibert (SCU), Leonel Moas (CMG), Yasiel González (HOL), José Amauri Noroña (MTZ), Félix Rodríguez (CFG) y Yasser Julio González (LHA).

Lanzadores: Andy Vargas (LHA), Frank Herrera (LHA) Armando Dueñas (MTZ), José Bermúdez (MAY), Randy Cueto (VCL), Frank Abel Álvarez (PRI), Brander Guevara (ART), Geonel Gutiérrez (ART), Fher Cejas (LHA), Raymond Figueredo (LHA), Yuniesky García (ART), Yankiel Maury (SSP), Osdany Rodríquez (VCL) y Yunier Batista (CAV).

Tomado de Invasor