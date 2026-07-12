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Guerrilla Cultural moronense llega a Turiguanó en su segunda edición

PorArletty White Morales

Jul 11, 2026

La Dirección Municipal de Cultura de Morón puso en marcha, el pasado fin de semana, la segunda edición de la Guerrilla Cultural, esta vez en el Consejo Popular Turiguanó.

La iniciativa, que había debutado en la comunidad La Rosa, busca llevar actividades artísticas y recreativas a todos los barrios del municipio durante el verano.

La jornada contó con la participación de instructores de la Brigada José Martí y de la Casa de la Cultura Haydée Santamaría Cuadrado, así como con el INDER del Consejo Popular Turiguanó. La actuación especial del Circo Infantojuvenil Rayitos de Sol fue uno de los momentos que mayor acogida tuvo entre los presentes.

El proyecto mantiene una periodicidad fija: todos los jueves se lleva a cabo la propuesta «Con México en el Corazón», mientras que los sábados se dedican al talento artístico local del municipio.

Desde la Dirección Municipal de Cultura señalaron que el objetivo es rotar por los distintos Consejos Populares para garantizar el acceso a la cultura en las comunidades durante toda la temporada estival.

 

 

Por Arletty White Morales

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