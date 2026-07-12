Estrenan teleplay en Ciego de Ávila

La velada pudo haber sido catalogada como exitosa en el cine Carmen de la Ciudad de los Portales

Los organizadores del suceso cinematográfico pudieron apreciar la exitosa premier del corto #Hashtag, del realizador audiovisual Jorge Luis Neyra, en el cine Carmen de esta ciudad famosa por sus poetas y portales. Y por los aplausos del público al término de la misma, por el debate que se articuló después de los 25 minutos de proyección, no queda de otra que argüir que el teleplay cumplió su objetivo primero, trasmitir un mensaje humanista y de total empatía para con las víctimas de la adicción a los estupefacientes.

De alguna manera así lo dejó dicho en sus palabras de presentación, el psicólogo y especialista en esos temas en el Centro de promoción para la salud, Danys Rodríguez Ceballos, “es una muestra del esfuerzo que se realiza para mantenerse limpio un día a la vez, esta parece ser la idea en que pudiera centrarse el corto”. El argumento sigue esa pauta.

Todo comienza cuando una madre (Yanelys) acude a un tatuador (Rafael) para que le “pique” el número 392 en el brazo como recordatorio perenne de los días en que su hija estuvo sin consumir hasta que murió de una sobredosis.

Una vez que acepta, el artista de la piel tiene que aceptar a otros que por encargo y gratis le pidan hacer el mismo tatuaje.

Así el estudio Tattoo, se va poblando con individuos que quieren marcar los días sin dejarse llevar por la adicción.

El corto es como una pincelada de dramas conmovedores contados a través de la excelente fotografía de Eric Yanes, quién repite con Jorge Luis desde aquel corto llamado Estorbo, con casi 26 años de historia.

El elenco de esta producción de la televisión Avileña en conjunto con Enrolarte producciones, estuvo lidereado por Rafael Solenzar y Yanelys Valenzuela quienes nuestras diferentes aristas de la actuación. Él, más contenido y meditativo en su personaje; ella, más lineal, pero efectiva.

Las tramas contadas en lo sucesivo enriquecen de manera espectacular todo el cuento. Y cada actor tiene la posibilidad de demostrar su nivel histriónico. Se destaca Laritza López, como una madre verdaderamente adolorida y con una credibilidad en lo que dice y hace que conmueve. Todo ello muy bien apoyado por un primer plano en la fotografía de Eric, que consigue eternizar cada facción de angustia y dolor.

A la cita en el cine Carmen de la capital avileña acudieron funcionarios del partido y gobierno local, de la televisión Avileña, del centro de promoción para la salud y del subgrupo provincial para el enfrentamiento a las adicciones, artistas de la Asociación Hermanos Saíz, de la Uneac, del centro provincial del libro, y de cine; así como otros artistas e invitados.

El debate final, de cara a los responsables de este producto artístico a todas luces necesario para visibilizar y sensibilizar acerca de una problemática social que ha disparado las alarmas en la provincia y disparado números rojos en cuanto a víctimas y sustancias adictivas, puso los puntos sobre las ies.

Hubo palabras de agradecimiento y reconocimiento social. Hubo muestras de verdadera preocupación por el futuro de esta generación que ahora va creciendo en medio de tantas crisis y necesidades.

#Hashtag es ese teleplay que cuenta historias de la vida real, pero sin caer en la documentalística, en el dato verificable y verosímil tan frío como estadístico. Mantiene un nivel aceptable de pedagogía, como mencionó alguien del público, pero no obvia la esencia del séptimo arte como buena práctica para transformar realidades.

Tomado de Invasor