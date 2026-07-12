Gradúa Centro Universitario de Morón a nuevos profesionales

El Centro Universitario Municipal (CUM) “Benito Llanes Recino” de Morón celebró su graduación en el teatro de la Casa de Cultura Haydée Santamaría Cuadrado, donde tituló a 138 nuevos profesionales.

El acto contó con la presencia del rector de la Universidad Máximo Gómez Báez (UNICA), Dr. C. Yurisbel Gallardo Ballat, y puso en valor tanto el esfuerzo académico de los egresados como su arraigo con el territorio.

La gala reunió en el coliseo moronense a los flamantes graduados, provenientes de tres instituciones formativas: 76 completaron sus estudios en el propio CUM Morón; 53, en la casa de altos estudios provincial (la UNICA); y 9, en el centro universitario municipal de Ciro Redondo. En total, los 138 egresados recibieron el respaldo de familiares, profesores y autoridades académicas.

Las carreras que vistieron de largo a esta promoción fueron: Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Técnico Superior en Auditoría, Técnico Superior en Asistencia Turística y Licenciatura en Turismo. Esta variedad de perfiles responde a las necesidades estratégicas del desarrollo local, donde la docencia, la gestión económica y el sector turístico —pilar en el norte de Ciego de Ávila— demandan fuerzas calificadas.

La directora del CUM Morón, Dra. C. Belkys Ramírez Sánchez, ofreció las palabras centrales del acto. En su intervención, subrayó el compromiso de los graduados con el saber y con la sociedad, y destacó el papel de la educación superior municipal como motor de transformación en cada comunidad.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo del rector de la UNICA, quien felicitó a los jóvenes y reafirmó la voluntad institucional de seguir fortaleciendo la formación de profesionales íntegros, con sólidos valores éticos y capacidad de respuesta ante los retos actuales. Asimismo, los instó a mantener vivo el vínculo con la universidad y a ser embajadores de la excelencia académica avileña.

Un momento especial del evento fue el reconocimiento al mejor estudiante del CUM de Ciro Redondo, Orelvis Díaz Cañizares, de la carrera Ingeniería en Proceso Agroindustrial. Díaz Cañizares recibió la distinción por su expediente académico sobresaliente y su participación en proyectos investigativos vinculados a la producción de alimentos, línea prioritaria para el municipio y el país.

Con esta graduación, el sistema de educación superior en el norte avileño consolida su estrategia de municipalización: acerca el conocimiento a los territorios y forma capital humano capaz de incidir directamente en el desarrollo económico y social de la provincia.

La jornada dejó en el ambiente la certeza de que estos 138 profesionales llevan en sus manos no un diploma, sino una herramienta de cambio para sus comunidades.