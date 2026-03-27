Distinciones nacionales a constructores avileños

Por ser ejemplos de disciplina, eficiencia y compromiso con el desarrollo económico y social del país, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) aprobó otorgarle la categoría superior de Vanguardia Nacional a cuatros colectivos del sector de la construcción, de la provincia de Ciego de Ávila.

Los actos de entrega del estímulo se realizarán en las actividades de homenaje con motivo del Primero de Mayo, Día internacional de la clase obrera, a los trabajadores de las empresas de Aprovechamiento Hidráulico, Materiales de Construcción (Avilmat), Construcción y Montaje (Conavil) y la unidad empresarial de base de Izaje (UEB Cubiza).

Al dar a conocer la información, Yudenys Hidalgo López, secretaria general del Buró del Sindicato de Trabajadores de la Construcción en el territorio avileño, argumentó que merecieron un reconocimiento especial quienes laboran en la entidad de producción de tuberías y accesorios de polietileno de alta densidad (Ciegoplast) y la UEB de prefabricado y premezclado.

En declaraciones a Trabajadores, Norma Murillo Moré, máxima representante sindical en Avilmat, afirmó que «la ratificación de la categoría superior de la emulación por ocho años consecutivos, se corresponde con los éxitos de la gestión integral de nuestra empresa durante el 2025, en relación con el cumplimiento de los planes de entrega de recursos para obras prioritarias, la disciplina financiera, los aportes solidarios a los programas de la salud pública y la remodelación de instituciones sociales, entre otras acciones».

Tomado de Trabajadores