El tabaco prende en Florencia

El municipio de Florencia se distingue por los bellos paisajes con los matices hoy de un color verde intenso en la campaña de siembra de tabaco que tiene como principal escenario a esa localidad montañosa, al noroeste de la provincia de Ciego de Ávila.

Aunque le restaron verdor a esa gestión las lluvias sobre los semilleros tradicionales que atrasaron la contienda en su inicio, junto a la insuficiente disponibilidad de combustible, los agricultores estatales y campesinos no renuncian al cumplimiento del plan de casi 800 hectáreas de tabaco tapado y al sol, en cuyo empeño superaron las 584 sembradas antes del cierre de febrero pasado.

Para vencer esta y las demás metas el colectivo tiene un eslogan: “Nuestra fortaleza es la herencia”, expresó William Burgos Oria, director general de la Empresa Agropecuaria Florencia, principal productora y rectora del programa tabacalero en el territorio avileño, quien argumentó que “el conocimiento trasmitido de generación en generación nos da fuerza para mantener la tradición”.

De acuerdo con los resultados en el 2025, el colectivo tiene entre los retos incrementar también la producción de viandas, hortalizas, granos y frutas por ser otro de sus encargos estatales que contribuyó al cumplimiento al 111 por ciento del plan de ventas.

Tabacuba persevera y avanza

Frente a las adversidades climáticas, carencias y riesgos, el Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba (Tabacuba) doblega disyuntivas y prioriza estrategias, incorporando al programa tabacalero a cooperativas de producción agropecuaria, unidades básicas de producción cooperativa y otras bases que han utilizado áreas ociosas.

Según Burgos Oria, tres productores de avanzada protagonizaron la apertura de un proyecto de desarrollo en marcha y ocho se sumaron en la segunda etapa.

“Hicimos un levantamiento junto al grupo Tabacuba para incorporar a otros 15 compañeros que deben cumplir también los requisitos, tales como, tener como mínimo 36 hectáreas, agua, energía eléctrica y las tierras aptas para el cultivo del tabaco”, ejemplificó.

Dijo que dicho proyecto incluye seis casas de cura controlada que posibilita en un término de 30 días ir beneficiando el tabaco, un almacén para el producto beneficiado,12 hectáreas con sistemas de riego por goteo y en las otras 24, en el tiempo que no se utilicen en el cultivo principal, se dedican a viandas, hortalizas y granos.

“Otro beneficio es que el productor puede poseer una escogida particular que ofrece empleo fundamentalmente a mujeres dedicadas a beneficiar, enterciar y entregarle un porcentaje en ramas a nuestra empresa. “Además, cuentan ellos con túneles de última generación, con fertirriego incluido, para la producción de las posturas y variedades de semillas. Esto asegura un desarrollo tecnológico que protege de las lluvias en exceso, porque tenemos semilleros tradicionales con la raíz al descubierto. “Aunque es insuficiente aún, hoy contamos con un camión cisterna para llevar el combustible a las fincas”, subrayó y enfatizó: “Inauguraremos la tienda del productor tabacalero para que este adquiera, con la divisa derivada de las producciones, equipos electrodomésticos y recursos para potenciar su labor». “También pueden recibir dos tractores por la vía del proyecto que los pagan a largo plazo, uno de ellos posee implementos para trabajar la tierra”.

Adquiridos por Tabacuba, a través de la compañía BDC Internacional, entregaron recientemente a los tabacaleros florencianos 15 tractores de 90 caballos de fuerza, del fabricante chino YTO.

Así, con la moderna maquinaria, la extensión de la aromática hoja a zonas productivas de los 10 municipios de Ciego de Ávila y la entereza de Tabacuba en medio de las circunstancias actuales, el tabaco prende no solo con fuerza en Florencia.

Tomado de Trabajadores