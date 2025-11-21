Televisión Avileña

Ciego de Ávila Deporte

Dividen gallitos y montañeses en béisbol de las Pequeñas Ligas

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Nov 21, 2025

Los gallitos de Morón y los montañeses de Florencia dividieron honores en el Campeonato Provincial de las Pequeñas Ligas, que tuvo como escenario el emblemático Estadio Paquito Espinosa de la Ciudad del Gallo.

En el Primer encuentro, escenificado por los equipos de la categoría 9-10 Años, los visitantes superaron a los de casa 23 carreras por 8.
Los números finales Florencia  23 carreras, con 9 indiscutibles y jugaron sin pifias, mientras Morón anotó 8 veces, conectó sólo 2 hits y cometió la friolera de 7 errores; el triunfo para Orestes Hernandez y el revés a la cuenta de Geannys Vázquez.
En el segundo desafío, los Gallitos de la categoría 11-12 Años emparejaron el duelo con victoria de 9 anotaciones por una. Florencia una carrera, 6 incogibles, par de marfiladas, mientras Morón pisaba la goma en 9 oportunidades, con 4 inatrapables y también fallaba 2 veces con el guante, la sonrisa para Yonnel Ruíz y el descalabro para Carlos Cartaya.
El próximo fin de semana concluirá la fase clasificatoria de este grupo con el doble programa de Chambas y Florencia, y con descanso para Morón.

