Dos premios para Invasor en el Concurso de Periodismo 26 de Julio

Los periodistas de Invasor Claribel Basulto Valdés y Filiberto Pérez Carvajal junto a Yoanne Mursulí Rodríguez, fueron congratulados con premios en el Concurso Nacional de Periodismo 26 de julio, en su edición de este año, según los resultados de dicho certamen publicados en la jornada de ayer.

Claribel y Filiberto recibieron el premio en la categoría Prensa Escrita por su comentario Tributo con brochazos, mientras a Yoanne le fue concedido en el apartado de Diseño en Prensa Escrita, por la infografía titulada «Instantes memorables de doce meses adversos«.

La Unión de Periodistas de Cuba (Upec) anunció este jueves los resultados del Concurso, durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la organización, Ricardo Ronquillo Bello.

Dedicado al 73 aniversario del Asalto al Cuartel Moncada y al 63 de la fundación de la Upec, el certamen sirvió para destacar el valor del ejercicio periodístico que aborda los temas sociales y humanos del país.

El vicepresidente de la Upec, Juan Carlos Ramírez Heras, precisó que se recibieron cerca de 800 trabajos desde las provincias y las entidades nacionales. De los 93 lauros totales —44 premios y 49 menciones—, 50 correspondieron a medios de alcance nacional y 43, a los provinciales y municipales.

En el ámbito territorial, Sancti Spíritus lideró el palmarés con nueve galardones, mientras que Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas fueron igualmente reconocidas por sus resultados.

A nivel de prensa nacional, Ideas Multimedios se alzó como el más laureado, con 16 reconocimientos. Asimismo, se distinguió a la Casa Editora Abril, Cubavisión Internacional y al Periódico Trabajadores como medios de vanguardia en esta edición.

Más allá de los galardones tradicionales, el jurado otorgó dos premios especiales. El Premio Especial por el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz recayó en la serie “Por aquí pasó Fidel”, del periodista Aroldo García Fombellida, corresponsal de Radio Rebelde en Holguín. El trabajo es un conjunto de entrevistas y testimonios de personas sencillas que reseñan el paso del líder histórico por diversos puntos de la geografía nacional.

Por otra parte, “Los fantasmas del Sauto”, del periódico Girón (Matanzas), obtuvo el Premio al Mejor Podcast. Sus autoras, Gissell Brito García y Beatriz Mendoza Triana, fueron elogiadas por desarrollar un tema que despierta la curiosidad del oyente, los recursos sonoros empleados —efectos y transiciones—, la naturalidad en la conducción y la valía de las fuentes seleccionadas.

Bárbara Betancourt, presidenta del jurado y periodista de Radio Habana Cuba, abrió su intervención reconociendo a todos los participantes. Calificó como “de enorme valor” la voluntad de concursar en medio de las dificultades que han obligado a muchos órganos de prensa a variar sus rutinas productivas y a volcarse a las redes sociales.

La presidenta subrayó que, al ser este el certamen periodístico más importante del país, debe existir un mayor acompañamiento de las Delegaciones de Base y las direcciones de los medios para estimular la participación.

“Valoramos la alta calidad que tuvieron las muestras presentadas en la categoría de Hipermedia, con un dominio superior de lenguaje multimedial respecto a otras ediciones del concurso. Las obras entregadas contaron con un mejor apego a las agendas públicas y mediáticas y con un alto valor humano. En muchos de estos trabajos se demuestra el uso de la transmedialidad, algo que no era común en jornadas pasadas”, expresó Edda Diz Garcés, Premio Nacional de Periodismo José Martí, integrante del jurado de Periodismo Hipermedia.

En el apartado fotográfico, el también Premio Nacional de Periodismo José Martí Juvenal Balán Neyra, miembro del tribunal, señaló un aspecto técnico fundamental: “Es importante recalcar que en el caso de nuestra especialidad es necesario que los concursantes envíen, además de la documentación establecida, las fotos originales a concursar para tener la oportunidad de analizar su calidad técnica”.

Balán Neyra añadió, además, que “la categoría más deficitaria fue la de fotorreportaje”, y llamó a que los participantes dominen realmente los conceptos y objetivos del concurso para lograr un enfoque más preciso en futuras convocatorias.

“Lo que demanda el pueblo en el contexto actual es que el periodismo sea más cercano a los problemas del país, y la mayor fortaleza que se pudo evidenciar en nuestro periodismo a través del concurso fue el hecho de abordar esos temas sociales y humanos. A pesar de todas las complicaciones existentes, los periodistas han seguido desempeñando su labor”, explicó Bárbara Betancourt.

Finalmente, el presidente de la Upec, Ricardo Ronquillo Bello, reconoció que los medios destacados coinciden, felizmente, con aquellos que más han avanzado en el experimento para el cambio de los modelos de gestión de la prensa cubana que promueve dicha organización desde su XX Congreso.

Tomado de Upec Ciego de Ávila y Cubaperiodistas